ПЦУ на Пасху проведет службу в Киево-Печерской лавре (16)

- Эпифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре : РБК-Україна 17:31
- Митрополит Епифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской лавре : Судово-юридична газета 17:18
- ПЦУ на Пасху проведет службу в Киево-Печерской лавре : Громадське телебачення 17:06
- Епифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской лавре: как на это повлияет комендантский час : ТСН.ua 17:02
- Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре : New Voice 16:46
- Впервые в истории ПЦУ: Епифаний проведет пасхальную службу в главном храме Киево-Печерской Лавры : Слово і Діло 16:41
- Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху : Українська правда 16:39
- Епифаний назвал место Пасхального богослужения для православных украинцев : 24 канал 16:30
- ПЦУ проведет Пасхальную службу в Успенском соборе, - Эпифаний : Obozrevatel 16:01
- Митрополит ПЦУ Епифаний проведет пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре : Гордон 15:35
- Епифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре : Front News International 15:28
- Епифаний проведет Пасхальную службу в Киево-Печерской лавре : UA.News 15:24
- Пасхальную службу митропиолит ПЦУ Эпифаний проведет в Успенском соборе Киево-Печерской лавры : ZN,UA 15:15
- Епифаний анонсировал службу на Пасху в Успенском соборе Лавры : УНИАН 15:13
- Предстоятель ПЦУ Епифаний впервые проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре : MY.UA 14:38
- ПЦУ впервые в истории проведет службу на Вербное воскресенье в Киево-Печерской Лавре : Obozrevatel 09:31