ПЦУ на Пасху проведет службу в Киево-Печерской лавре (16)

Громадське телебачення 2023.04.09 17:06

Остап Крамар 09 Апреля 2023 16:59 Епифаний во время богослужения в кафедральном храме Православной церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом соборе, 8 апреля 2023 года Православная церковь Украины Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на Пасху проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом он сказал в комментарии "Суспильному". По его словам, богослужение, скорее всего, состоится утром после завершения