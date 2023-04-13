УЕФА определил четверку номинантов на лучший гол недели ЛЧ - видео (52)

24 канал 2023.04.13 12:00

Сергей Шаховец 11:50, 13 апреля Гол Родри один из лучших / twitter.com/ManCity В Европе прошли первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Организаторы престижного турнира клубного футбола определили претендентов на лучший гол недели. Источник: Твиттер Лиги чемпионов 11 и 12 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала ЛЧ сезона 2022/23. Поединки порадовали болельщиков яркой игрой и красивыми голами.

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