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История с утечкой документов в Пентагоне получила продолжение: кем оказался хакер

История с утечкой документов в Пентагоне получила продолжение: кем оказался хакер (70)

Апостроф 2023.04.13 20:45
четверг, 13 апреля 2023, 20:32 Администратором маленькой игровой онлайн-группы, куда попали "секретные" документы разведки США, оказался 21-летний военный разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс. Об этом написало издание The New York Times, ссылаясь на источники. Журналисты утверждают, что гвардиец Джек Тейшейра руководил частным интернет-чатом под названием Thug Shaker Central, где около 30 человек, в
ПЕНТАГОН, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, УТЕЧКА, ДОКУМЕНТ, УКРАИНА, СЛИВ, Зеленский, США, Украина, Россия, Киев
2023.04.13 (70)

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