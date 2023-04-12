"Слив" документов Пентагона: генерал рассказал, что теперь делать Украине (95)

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- Утечки секретных документов Пентагона: в США арестовали 21-летнего подозреваемого (фото) : Телеграф.com.ua 23:11
- Война в Украине продолжится в 2024 году, возможна "полная мобилизация населения" - Washington Post : Новости N 23:08
- Подозреваемый по делу об утечке секретных документов Пентагона задержан : From-UA.com 23:05
- 22:13 13.04.2023 ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных : Інтерфакс-Україна 22:45
- 13 апреля, 21:43 ФБР арестовало Джека Тейшейра, подозреваемого в утечке документов Пентагона - CNN : ICTV Факти 22:06
- В США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона : Гордон 22:05
- 13.04.23 21:44 ФБР арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона военнослужащего ВВС США Тейшейру, - СМИ : Цензор.Нет 22:02
- В секретных документах Пентагона говорится о согласии Китая поставлять оружие РФ : Online.ua 21:57
- 13.04.23 21:24 Журналисты NYT нашли военного США, спровоцировавшего утечку секретных документов Пентагона : Цензор.Нет 21:32
- Главком ВСУ поговорил с впервые посетившим Украину командующим Вооруженных сил Франции. Что обсуждалось : Страна.ua 21:16
- СМИ сообщили, кто мог слить документы Пентагона : Еспресо TV 21:04
- Китай, вероятно, согласился тайно поставлять России оружие: подробности The Washington Post : Новини Live 20:55
- "Слив" документов Пентагона: генерал рассказал, что теперь делать Украине : Телеграф.com.ua 20:41
- Американские СМИ установили военного, который мог "слить" секретные документы Пентагона : Преступности.нет 20:39
- 13 апреля 2023 19:32 ФБР подобралось к подозреваемому в "сливе" секретных документов : Gazeta.ua 20:32
- Приближаемся к раскрытию дела: Байден сделал заявление об утечке документов Пентагона : ПрессОрг24 19:44
- Утечка секретных документов Пентагона: По данным ФСБ Россия потеряла на войне в Украине 110 тыс. военных : Еспресо TV 19:34
- Осадок остался. Разрушит ли утечка из Пентагона согласие между Украиной и США : Фокус 19:04
- Многоэтапная история: эксагент КГБ предположил, зачем "слили" документы о контрнаступлении : 24 канал 18:30
- Пентагон ограничивает доступ к опубликованным материалам после утечки : Антикор.com.ua 18:14
- "Это может свидетельствовать об уменьшении доверия между Вашингтоном и Киевом": как в США оценивают контрнаступление : Факти 18:04
- Правительство США близко к выявлению лица, виновного в утечке секретных документов, - Байден : Еспресо TV 18:04
- Утечка секретных документов Пентагона может быть внутренней и по неосторожности, - WSJ : РБК-Україна 18:01
- Орбан назвал США своим главным противником - секретные документы Пентагона : New Voice 18:01
- Правительство США близко к выявлению личности, которая "слила" документы Пентагона о ВСУ, - Байден : Новини Live 17:55
- 13 апреля 2023, 17:25 Приближаемся к раскрытию дела: Байден сделал заявление об утечке документов Пентагона : Українські національні новини 17:43
- В Минобороны Украины отреагировали на прогноз США по контрнаступлению - Politico : Вісті-UA.net 17:28
- Расследование по утечкам секретных материалов Пентагона приносит результаты - Байден : FinOboz 17:26
- Байден анонсировал раскрытие дела по утечке документов Пентагона : UA.News 17:23
- Спецслужбы США успешно выявляют источник утечки секретных данных Пентагона : Укрудпром 17:13
- США приближаются к раскрытию дела об утечке "документов Пентагона" - Байден : Слово і Діло 17:11
- 16:19 13.04.2023 Расследование по утечкам секретных материалов Пентагона приносит результаты - Байден : Інтерфакс-Україна 16:45
- Байден прокомментировал утечку секретных документов США : УНИАН 16:43
- Киев недоволен "скромной оценкой" будущего контрнаступления ВСУ от США, - Politico : Фокус 16:05
- 16:01 Андрей Золотарев. Как утечка Пентагона повлияет на контрнаступление Украины? : From-UA.com 16:05
- Геймер с военной базы: СМИ выяснили, кто причастен к "сливу" секретных документов США : Прямий канал 16:04
- Грядущая военная кампания Вооруженных сил Украины - что необходимо для успеха : UATV 15:42
- 13.04.23 15:27 "Слив" документов: ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России, - NYT : Цензор.Нет 15:32
- Отправлял документы в чат. За утечкой секретных данных США стоит "любитель оружия", работавший на военной базе - The Washington Post : Антикор.com.ua 15:13
- СМИ: в секретных документах США есть прогноз по событиям на Донбассе и продолжительности войны : Новости без границ 14:36
- СМИ: в секретных документах США есть прогноз по событиям на Донбассе и продолжительности войны : INTVua 14:34
- Его звали "OG": СМИ нашли вероятный первоисточник слива секретных данных США : ДнепрCity.net 14:33
- Утечка секретных документов США не помешает украинскому контрнаступлению - генерал Ходжес : Версии.com 14:27
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