"Слив" документов Пентагона: генерал рассказал, что теперь делать Украине (95)

Телеграф.com.ua 2023.04.13 20:41

Геннадий Лубенец 13 апреля, 20:40 ВСУ США, Украина и россия будут использовать слитые в сеть данные по-своему В последние дни самой громкой новостью мира стала серия "сливов" в сеть секретных документов Пентагона, которые затронули, в том числе, и Украину. Как рассказал "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, США, Украина и россия будут

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