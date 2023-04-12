18:17 12.04.2023 Суд отправил под домашний арест сроком на 60 дней митрополита УПЦ (МП) Феодосия (7)

Інтерфакс-Україна 2023.04.12 19:15
Сосновский районный суд Черкасс отправил митрополита Черкасского и
Каневского Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета
сроком на 60 дней, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП)
со ссылкой на пресс-службу епархии.
"12 апреля 2023 года Сосновский районный суд города Черкассы назначил
митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию меру пресечения в виде
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