18:17 12.04.2023 Суд отправил под домашний арест сроком на 60 дней митрополита УПЦ (МП) Феодосия (7)

Інтерфакс-Україна 2023.04.12 19:15

Сосновский районный суд Черкасс отправил митрополита Черкасского и Каневского Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 дней, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) со ссылкой на пресс-службу епархии. "12 апреля 2023 года Сосновский районный суд города Черкассы назначил митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию меру пресечения в виде

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