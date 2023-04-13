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Фсб заявила, что за ликвидацией "военкора" Татарского стоят "украинские спецслужбы" и ФБК Навального

Фсб заявила, что за ликвидацией "военкора" Татарского стоят "украинские спецслужбы" и ФБК Навального (13)

Преступности.нет 2023.04.13 11:09
13.04.2023 11:06 Федеральная служба безопасности рф заявила, что организаторами взрыва, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский (Максим Фомин), были якобы украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры. Заявление ведомства приводят россми. Согласно сообщению, передавшая статуэтку со взрывчаткой Татарскому 26- летняя гражданка рф Дарья Трепова, совершила теракт "в результате
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