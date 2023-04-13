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Казнь украинского пленного: Бутусов обратился к руководству Украины с острыми вопросами о защите жизней военных ВСУ

Казнь украинского пленного: Бутусов обратился к руководству Украины с острыми вопросами о защите жизней военных ВСУ (70)

New Voice 2023.04.13 07:46
13 апреля, 07:37 Украинские военнослужащие на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach) Из-за резонансного видео с казнью украинского пленного, которого на камеру обезглавили российские оккупанты, военный журналист Юрий Бутусов обратился с рядом вопросов к военно-политическому руководству Украины. Он отметил, что уже не испытывает никаких новых эмоций относительно врага,
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2023.04.13 (70)

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