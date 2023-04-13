Казнь украинского пленного: Бутусов обратился к руководству Украины с острыми вопросами о защите жизней военных ВСУ (70)

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- "Варварский акт": МИД Молдовы отреагировал на видео с казнью пленного украинца : УП Європейська правда 19:04
- "Варварский акт": МИД Молдовы отреагировал на видео с казнью пленного украинца : Українська правда 18:40
- Путин несет ответственность за жестокую казнь украинского военного - Шмыгаль : New Voice 18:31
- "Варварский акт": МИД Молдовы отреагировал на видео с казнью пленного украинца : Front News International 18:28
- За жестокую казнь украинского военного несет ответственность путин - Шмигаль : UA.News 18:24
- Шмыгаль: Путин несет полную ответственность за казнь украинского военнопленного : ZN,UA 18:15
- Шмигаль: Путин несет ответственность за жестокую казнь украинского военного : Антикор.com.ua 18:15
- Казнь украинского военного: ГУР знает, кто и где обезглавил пленного : Николаевские новости 17:54
- Шмыгаль: Путин несет ответственность за жестокую казнь украинского военного : РБК-Україна 17:46
- Ужасная казнь украинского пленника: омбудсмен говорит о десятках подобных видео и тысячах случаев : ТСН.ua 17:31
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- 13 апреля 2023, 16:33 "Хотят еще", - Стерненко рассказал о реакции россиян на видео с казнью пленного бойца ВСУ : Диалог.ua 17:03
- "Ещё ждёте россиян на Олимпиаде?": Эстония отреагировала на видео с казнью украинского бойца : UA.News 16:24
- Казнь украинского пленного: Пригожин выгораживает своих наемников, а Генпрокуратура РФ якобы займется проверкой : New Voice 16:16
- Жуткая казнь воина ВСУ: террорист Пригожин прокомментировал, причастна ли к этому ЧВК "Вагнер" : ТСН.ua 15:31
- Казнь военнопленного ВСУ: ГУР предварительно установило личность палача и место кровавого инцидента: детали : Прямий канал 15:03
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