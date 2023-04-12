Масштабный обстрел Славянска: количество погибших увеличилось (16)

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- Пострадали школа, водоканал и многоэтажки: по Славянску ночью ударили ракетами : Флот2017 11:26
- Россия нанесла ракетный удар по Славянску: зафиксированы многочисленные разрушения : Новини Live 10:55
- Россияне ночью обстреляли Славянск из С-300 : Donbass.UA 10:21
- Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Славянску: попали в школу (видео) : СтопКор 10:11
- По Славянску ночью был нанесен ракетный удар, есть разрушения : Слово і Діло 10:11
- Ночью армия РФ ударила по Славянску из С-300, пострадала гражданская инфраструктура : Еспресо TV 10:04
- Россияне ударили ракетами по школе и многоэтажкам, кадры с места: "Мой родной город..." : Politeka 09:39
- Рашисты ударили ракетами С-300 по Славянску, повреждена инфраструктура города : ОстроВ 09:39
- Рашисты ночью ударили ракетами по Славянску : Depo 09:33
- 13.04.23 08:56 Ночью оккупанты нанесли удар по Славянску, - ГВА. ФОТО : Цензор.Нет 09:32
- По Славянску ночью ударили ракетами. Пострадали школа, водоканал и многоэтажки. Фото : Страна.ua 09:31
- Российская армия ударила ракетами С-300 по Славянску (фото) : ТСН.ua 09:31
- 08:53 13.04.2023 Оккупанты в ночь на четверг запустили С-300 на Славянск, повреждена инфраструктура города : Інтерфакс-Україна 09:30
- Оккупанты в ночь на четверг запустили С-300 на Славянск, повреждена инфраструктура города : FinOboz 09:26
- Оккупанты ночью ударили по Славянску из С-300 : Антикор.com.ua 09:13
- 13 апреля 2023, 09:06 Оккупанты ночью ударили по Славянску ракетами С-300 : Східний варіант 09:13