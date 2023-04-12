Масштабный обстрел Славянска: количество погибших увеличилось (16)

РБК-Україна 2023.04.12 11:46

Донбасс, Среда 12 апреля 2023 11:32 Фото: з-за масштабного обстрела Славянска Донецкой области, который случился 27 марта, погибли 4 человека (facebook.com/don.gunp) Автор: Наталия Гурковская По данным на 12 апреля, из-за масштабного обстрела Славянска Донецкой области, который случился 27 марта, 4 человека погибли, 34 получили ранения. Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, пишет РБК- Украина со ссылкой на его Facebook.