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Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины (51)

Finance.UA 2023.04.13 18:26
Сегодня 17:40 Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. "Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из имеющихся запасов или за счет смены приоритетов
БОЕПРИПАСЫ, УКРАИНА, ЕВРО, МИЛЛИАРД, СНАРЯД, ПОСТАВКА, Украина, Россия, Франция, Польша, Германия, Париж, Киев
2023.04.13 (51)

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