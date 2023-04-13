Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины (51)

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- ЕС выделил 1 млрд евро на боеприпасы для Украины : Николаевские новости 19:54
- 13.04.23 19:27 Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины : Цензор.Нет 19:32
- 13 апреля 15:58 Совет ЕС одобрил предоставление Украине EUR1 млрд на боеприпасы для ВСУ : Forbes Україна 18:43
- Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины : Finance.UA 18:26
- Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для ВСУ : Borg.expert 18:19
- 13 апреля 2023, 17:53 Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для ВСУ : Мiнфiн 18:08
- Официально: ЕС предоставляет Украине EUR1 млрд на боеприпасы : Главком 18:05
- Совет ЕС одобрил выделение миллиарда евро для поддержки ВСУ : УНИАН 17:43
- Совет ЕС согласовал выделение миллиарда евро на боеприпасы для Украины : Крым.Реалии RFE/RL 17:42
- "Историческое соглашение": ЕС одобрил выделение EUR1 млрд на артиллерийские снаряды для ВСУ : Український Бізнес Ресурс 17:42
- ЕС утвердил выделение EUR1 миллиарда на боеприпасы для Украины : Преступности.нет 17:39
- Евросоюз выделяет 1EUR млрд на боеприпасы для Украины : Центр журналистских расследований 17:36
- Совет ЕС согласовал выделение EUR1 млрд на боеприпасы для Украины : World News 17:36
- Совет ЕС одобрил выделение EUR1 млрд на боеприпасы для Украины : Еспресо TV 17:34
- 13 апреля 2023 17:11 Евросоюз выделил 1 миллиард евро на боеприпасы для Украины : Dynamomania.com 17:34
- Совет ЕС утвердил предоставление Украине 1 миллиарда евро на боеприпасы : UA.News 17:23
- Совет ЕС утвердил 1 млрд евро на снаряды Украине : DailyUA 17:22
- ЕС согласовал выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины : Судово-юридична газета 17:17
- 13 апреля 2023, 16:48 Совет ЕС одобрил выделение EUR1 млрд на боеприпасы для Украины : Східний варіант 17:13
- Украина получит боеприпасы: Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро : Матриця свободи 17:08
- "Историческое соглашение": Евросоюз договорился выделить EUR1 млрд на боеприпасы для ВСУ : Фокус 17:05
- Совет Евросоюза поддержал выделение миллиарда евро на боеприпасы для ВСУ : Прямий канал 17:03
- Совет ЕС выделил 1 миллиард евро на предоставление Украине боеприпасов : Новини Live 16:55
- Совет ЕС утвердил первую часть плана поставки боеприпасов Украине : ZN,UA 16:45
- ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины : UA-Футбол 16:42
- 13 апреля 2023 15:22 Европейский Союз утвердил военную помощь Украине на миллиард : Gazeta.ua 16:37
- ЕС выделит 1 миллиард на боеприпасы для Украины : Lenta.ua 16:37
- Совет ЕС согласовал выделение EUR1 млрд на боеприпасы для Украины : Хвиля 16:36
- Совет ЕС согласовал выделение EUR1 миллиарда на закупку боеприпасов для Украины : ОРД-02 16:35
- Евросоюз утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины : УП Європейська правда 16:34
- Евросоюз выделит EUR1 млрд на покупку артиллерийских снарядов для Украины : Страна.ua 16:31
- 15:38 13.04.2023 Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины : Інтерфакс-Україна 16:30
- Совет ЕС согласовал выделение EUR1 миллиарда на закупку боеприпасов для Украины : Тарасова Правда 16:19
- Боеприпасы для Украины: Рада согласовала поддержку в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира : ТСН.ua 16:16
- Совет ЕС согласовал выделение EUR1 миллиарда на закупку боеприпасов для Украины : Слово і Діло 16:11
- Евросоюз утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины : Українська правда 16:09
- 15:52 13.04.2023 Совет ЕС утвердил предоставление Украине 1 миллиарда евро на боеприпасы : Петр и Мазепа 16:09
- Совет ЕС поддержал выделение EUR1 млрд на боеприпасы для ВСУ : Громадське телебачення 16:06
- Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины : Головне в Україні 16:05
- Совет ЕС утвердил выделение EUR1 млрд на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая : Гордон 16:05
- До конца весны: Совет ЕС согласовал выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины : 24 канал 16:00
- Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро на предоставление Украине боеприпасов : Online.ua 15:58
- Совет ЕС поддержал выделение EUR1 млрд на боеприпасы для ВСУ : НикВести 15:54
- Совет ЕС согласовал выделение миллиарда евро на боеприпасы для Украины : New Voice 15:46