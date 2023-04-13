Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины (51)

Finance.UA 2023.04.13 18:26

Сегодня 17:40 Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. "Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из имеющихся запасов или за счет смены приоритетов

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