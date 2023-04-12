Назначение пенсий в условиях военного положения: Зеленский подписал закон (8)

Главком 2023.04.12 17:35
Дарія Демяник
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Нормы закона распространяются также на граждан, проживающих на временно
оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия и
покинули их
Фото из открытых источников
В период действия военного положения и в течение трех месяцев после его
прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий назначение
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