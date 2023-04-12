Назначение пенсий в условиях военного положения: Зеленский подписал закон (8)

Главком 2023.04.12 17:35

Дарія Демяник Сьогодні, 17:17 glavcom.ua Нормы закона распространяются также на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия и покинули их Фото из открытых источников В период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий назначение

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