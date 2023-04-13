Оккупанты планируют вывезти тысячи детей из Луганской области (8)

2023.04.13 (8)2023.04.12 (26) →
- Оккупанты вывезли более 100 тысяч детей с востока Украины на "лечение" : World News 11:36
- Оккупанты вывезли более 100 тысяч детей с востока Украины на "лечение" : MY.UA 11:08
- Оккупанты вывезли более 100 тысяч детей с востока Украины на "лечение" : Хвиля 11:06
- Россия планирует "эвакуировать" из Луганщины около трех тысяч детей : Фраза.ua 10:27
- Россияне вывезли более 100 тысяч детей с востока на "лечение" - Центр нацсопротивления : УНИАН 03:43
- Россияне вывезли более 100 тысяч детей с востока на "лечение" - Центр нацсопротивления : MY.UA 03:38
- Оккупанты планируют вывезти тысячи детей из Луганской области : Lenta.ua 03:37
- Россияне планируют вывезти из Луганщины почти три тысячи детей - ОВА : Ukr-Today.com 01:25