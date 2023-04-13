Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Оккупанты планируют вывезти тысячи детей из Луганской области

Оккупанты планируют вывезти тысячи детей из Луганской области (8)

Lenta.ua 2023.04.13 03:37
03:30 13 апр 2023. Рашисты планируют вывезти около трех тысяч детей с территории оккупированной Луганской области. Несмотря на то, что еще в прошлом месяце Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест детского омбудсмена РФ Марии Львово-Беловой и российского диктатора, обвинив их в военных преступлениях в связи с незаконной депортацией украинских детей, эти действия на оккупированных территориях не прекращаются.
РЕБЕНОК, ПАТОЛОГИЯ, ОСМОТР, ОККУПАНТ, МЕДОСМОТР, ТЫСЯЧА, Путин, Украина, Россия, Луганск, Донецк, Брянск, Воронеж, Саратов, Гаага, Львов, Херсон
2023.04.13 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023