Фокус 2023.04.12 20:04
12 апреля 2023 в 19:23
Фото: Настоящее Время | Алексей Данилов
Формировала поражение Российской Федерации, как отметил секретарь СНБО
Алексей Данилов, уже известна всем, а над условиями победы Украины можно
дискутировать.
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны,
уверен в том, что мир получит войну с российским Четвертым рейхом, если
выберет позорный мир с Россией.
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