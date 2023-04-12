Фокус 2023.04.12 20:04

12 апреля 2023 в 19:23 Фото: Настоящее Время | Алексей Данилов Формировала поражение Российской Федерации, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, уже известна всем, а над условиями победы Украины можно дискутировать. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, уверен в том, что мир получит войну с российским Четвертым рейхом, если выберет позорный мир с Россией.

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