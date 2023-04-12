Глава МИД Беларуси в Венгрии говорил о переговорах и перемирии в Украине (4)

Українська правда 2023.04.12 20:09
"Европейская правда" - Среда, 12 апреля 2023, 19:44
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время визита в Будапешт
призвал немедленно объявить перемирие в Украине и начать переговоры о мире.
Заявление белорусского министра, как пишет "Европейская правда", приводит
МИД Беларуси.
"Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей,
немедленно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем
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