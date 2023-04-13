Резников: После нашей победы затонувшая "Москва" станет локацией для дайверов (37)

2023.04.13 (37)2023.04.12 (2) →
- В Украине ввели новый профессиональный праздник : Online.ua 21:57
- Зеленский ввел новый профессиональный праздник в день затопления "Москвы" : НикВести 21:54
- В Украине появился новый праздник : Український Бізнес Ресурс 20:42
- "Несправедливо, что до сих пор в Украине не было такого специального дня". Зеленский о Дне работников ОПК : Гордон 20:35
- 13.04.23 19:33 Годовщина потопления крейсера "Москва": Зеленский учредил в Украине день ОПК : Цензор.Нет 20:02
- По максимуму приближаем победу Украины, - обращение президента Зеленского в 414-й день войны : UATV 19:42
- В Украине учредили День работника оборонно-промышленного комплекса : Преступности.нет 19:39
- В Украине появился новый праздник : Lenta.ua 19:37
- 13.04.2023 в 19:24 Зеленский ввел новый праздник в день уничтожения российского крейсера "Москва" : InfoResist.org 19:30
- С сегодняшнего дня в Украине ввели день работников ОПК: подробности : Dnepr.Info 19:21
- День работника ОПК Украины установил президент Зеленский - подробности : UATV 19:12
- Зеленский выступил на первом праздновании Дня работника оборонно-промышленного комплекса : Новини Live 18:55
- В Украине ввели новый профессиональный праздник : Соцпортал 18:41
- Зеленский учредил новый профессиональный праздник в день затопления "Москвы" : Слово і Діло 18:41
- 13 апреля 2023 17:25 Зеленский объявил новый День и вспомнил о потопленной "Москве" : Gazeta.ua 18:38
- Зеленский сделал день уничтожения "Москвы" профессиональным праздником украинских производителей оружия : Гордон 18:35
- Зеленский учредил день ОПК Украины : Днепровский городской портал 18:30
- В Украине ввели день работников ОПК : UA.News 18:24
- Зеленский к годовщине уничтожения крейсера "Москва" установил профессиональный праздник работников ОПК Украины. Видео : Obozrevatel 18:16
- В Украине появился новый профессиональный праздник, связанный с обороной : ZN,UA 18:15
- Зеленский ввел в Украине новый праздник: когда будет отмечаться : УНИАН 18:13
- Зеленский учредил день ОПК и вспомнил украинскую ракету, которая потопила "Москву" : Українська правда 18:10
- Зеленский учредил день ОПК Украины : MY.UA 18:09
- 13 апреля, 17:52 В дату уничтожения крейсера Москва: Зеленский учредил новый праздник : ICTV Факти 18:06
- Зеленский выступил на первом праздновании Дня работника оборонно-промышленного комплекса : Новини Live 17:55
- В честь "Нептуна". В Украине ввели день работников ОПК : РБК-Україна 17:46
- День, когда Нептун потопил Москву. 13 апреля в Украине будут отмечать профессиональный праздник работников ОПК - Зеленский : New Voice 17:46
- После победы Украины затонувший крейсер Москва станет локацией для дайверов - Резников : Известия в Украине 17:36
- После победы Украины затонувший крейсер Москва станет локацией для дайверов - Резников : MY.UA 17:08
- После нашей победы затонувшая "Москва" станет локацией для дайверов, - Резников : Преступности.нет 12:39
- Резников: После нашей победы затонувшая "Москва" станет локацией для дайверов : НикВести 11:54
- После победы Украины место затопления "Москвы" станет локацией для дайверов - Резников : ZN,UA 10:45
- Годовщина удара по крейсеру "Москва": Резников рассказал о судьбе затонувшего корабля после победы Украины : НБН 10:38
- После победы Украины затонувший крейсер Москва станет локацией для дайверов - Резников : New Voice 10:01
- "Будет локация для дайверов": Резников прокомментировал последствия уничтожения крейсера "Москва" : Новини Live 09:55
- Резников: После нашей победы затонувшая "Москва" станет локацией для дайверов : Українська правда 09:10