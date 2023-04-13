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Фокус: Украина

Резников: После нашей победы затонувшая "Москва" станет локацией для дайверов

Резников: После нашей победы затонувшая "Москва" станет локацией для дайверов (37)

Українська правда 2023.04.13 09:10
Ирина Балачук - Четверг, 13 апреля 2023, 08:55 Известная марка с российским кораблем. Фото из Telegram Игоря Смелянского Министр обороны Алексей Резников в годовщину удара по флагману российского флота "Москва" заявил, что победа Украины в войне - неизбежна, а затонувший российский флагман однажды станет популярной локацией для дайверов. Источник: Резников в Facebook Прямая речь министра обороны: "Ровно год назад Военно-морские силы
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2023.04.13 (37)

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