Украина получит 200 млн долларов гранта в рамках проекта по ремонту энергоинфраструктуры (23)

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- Денис Шмигаль в Вашингтоне подписал соглашение о привлечении дополнительных 200 млн долларов на восстановление украинской энергетики : Borg.expert 12:19
- Всемирный банк помог Украине получить почти 20 млрд долларов : Новости N 12:08
- Всемирный банк может начать проекты в агросекторе и восстановление жилья Украины : Укрудпром 11:42
- Украина рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры - Шмыгаль : GlavPost.Com 11:29
- Всемирный банк предоставит Украине грант в размере $200 миллионов : Finance.UA 11:26
- Украина рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры - Шмыгаль : ПрессОрг24 10:43
- 13 апреля 2023, 09:42 Украина рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры - Шмыгаль : Українські національні новини 10:13
- Украина получит 200 млн долларов гранта в рамках проекта по ремонту энергоинфраструктуры : Укрудпром 09:42
- Международные доноры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки - Шмыгаль : Lenta.ua 09:37
- Украина получит 200 млн долларов гранта в рамках проекта по ремонту энергоинфраструктуры : Fin.org.ua 09:34
- 13 апреля 2023, 8:46 Украина получит от Всемирного банка $200 миллионов : Мiнфiн 09:08
- Украина получит 115 млрд долл долгосрочной поддержки - Шмыгаль : Vesti.ua 08:43
- Шмыгаль в США подписал договора о выделении Украине $400 млн на восстановление энергетики : Страна.ua 07:46
- Международные партнеры предоставят Украине $115 миллиардов - Шмыгаль : УНИАН 03:13
- Всемирный банк, МВФ и G7 согласовали выделение 115 миллиардов долларов в поддержку Украины на 4 года : 24 канал 03:00
- Мировой Банк мобилизовал более 23 млрд долларов для критического финансирования Украины - Малпасс : ПрессОрг24 01:43
- В 2023 году на проекты быстрого восстановления Украины нужно $14 млрд - Шмыгаль : MY.UA 01:08
- Всемирный банк выделит Украине $200 миллионов на восстановление инфраструктуры : НикВести 00:54
- 13 апреля, 0:15 В 2023 году на проекты быстрого восстановления Украины нужно $14 млрд - Шмыгаль : ICTV Факти 00:36
- Мировой Банк мобилизовал более 23 млрд долларов для критического финансирования Украины - Малпасс : GlavPost.Com 00:29
- 12 апреля 2023, 23:45 Мировой Банк мобилизовал более 23 млрд долларов для критического финансирования Украины - Малпасс : Українські національні новини 00:13