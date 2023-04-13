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Украина получит 200 млн долларов гранта в рамках проекта по ремонту энергоинфраструктуры

Украина получит 200 млн долларов гранта в рамках проекта по ремонту энергоинфраструктуры (23)

Fin.org.ua 2023.04.13 09:34
09:25 | Укррудпром Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн на проект по ремонту энергетической инфраструктуры Украины, сообщил банк. Как в нем отмечается, средства для этого проекта предоставлены в рамках Целевого фонда для поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF), созданного ВБ для координации грантового финансирования в поддержку деятельности правительства Украины, предоставления услуг и гуманитарной помощи.
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2023.04.13 (23)

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