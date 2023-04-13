Россия заплатит за восстановление Украины замороженными активами - Зеленский (30)

Online.ua 2023.04.13 01:58

13 апреля, 01:15 Президент Владимир Зеленский убежден, что никакой разрухи после завершения войны в Украине не будет, а Россия заплатит за восстановление разрушенных домов и инфраструктуры за счет замороженных активов и за счет собственных олигархов, которые финансируют преступную войну Кремля. Источник: обращение президента Россия вынуждена будет профинансировать восстановление Украины Президент отметил, что 12 апреля принял участие во встрече в формате

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