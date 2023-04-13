КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря (12)

Слово і Діло 2023.04.13 08:41

13 апреля 2023, 08:15 Северная Корея в четверг, 13 апреля, запустила баллистическую ракету средней или большей дальности в направлении Восточного моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что обнаружил пуск в окрестностях Пхеньяна в 7:23 утра: ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около тысячи километров, прежде чем упасть в воду.