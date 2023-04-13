США не разрешили самолету Лаврова лететь в Нью-Йорк на заседание ООН (28)

- США не выдали визы делегации РФ для участия в Совбезе ООН и не разрешили пролет самолета Лаврова - российский посол : Крым.Реалии RFE/RL 20:42
- Российской делегации в ООН во главе с Лавровым не открыли визы США : Lenta.ua 20:37
- 13 апреля 2023, 17:22 США запретили самолету Лаврова лететь в Нью-Йорк на заседание ООН : Диалог.ua 17:33
- США не выдали визы Лаврову и всей делегации России в ООН, которая председательствует в Совбезе ООН : Цензору.нет 17:15
- У Лаврова и российской делегации в ООН проблемы: США не выдали им визы для посещения страны : ОРД-02 16:34
- Поездка сорвалась за считанные дни: почему Лавров и делегация РФ не попадут на заседание Совбеза ООН : НБН 16:08
- США не выдало визы Лаврову и всей российской делегации для участия в Совбезе ООН : ОстроВ 15:39
- Россиянам, председательствующим в Совете Безопасности ООН, США не оформили визы : UA.News 15:23
- У Лаврова и российской делегации в ООН проблемы: США не выдали им визы для посещения страны : Тарасова Правда 15:19
- У Лаврова и российской делегации в ООН проблемы: США не выдали им визы для посещения страны : Слово і Діло 15:12
- Россияне в истерике: США демонстративно унизили лаврова и МИД рф : Телеграф.com.ua 15:12
- 14:40 13.04.2023 Посол рф: США не выдали визы делегации рф, председательствующей в Совбезе ООН : Петр и Мазепа 15:10
- Несмотря на председательство РФ в Совбезе ООН: США не выдали визы российской делегации : Прямий канал 15:03
- 13 апреля, 14:40 США не выдали визы российской делегации для участия в мероприятиях ООН : Dumskaya.net 15:03
- 13 апреля, 14:19 В РФ жалуются, что США не выдают визы делегации для участия в мероприятиях ООН : ICTV Факти 14:36
- 13.04.2023 в 13:44 США не выдали визы делегации России, которая председательствует в Совбезе ООН : InfoResist.org 14:00
- США не выдали визы делегации РФ, председательствующей в Совбезе ООН : Одесса News 13:58
- США не разрешили самолету Лаврова лететь в Нью-Йорк на заседание ООН : Николаевские новости 13:54
- США отказали в выдаче виз российской делегации : Соцпортал 13:11
- США отказались выдавать визы Лаврову и делегации РФ: детали : Новини Live 12:55
- США не выдали разрешение на прибытие самолета Лаврова и визы для делегации РФ, которая председательствует в Совбезе ООН : New Voice 12:46
- США не выдали визы Лаврову и всей делегации России в ООН : УНИАН 12:13
- США не выдают разрешение на прибытие самолета Лаврова на заседание Совбеза ООН : Матриця свободи 12:08
- США отказали в визах членам делегации России, председательствующей в Совбезе ООН : Еспресо TV 12:04
- США не выдали визы делегации РФ, которая председательствует в Совбезе ООН : УП Європейська правда 11:34
- США не выдали визы делегации РФ, которая председательствует в Совбезе ООН : Українська правда 11:09
- 13.04.23 10:52 Штаты не выдали визы делегации России, председательствующей в Совбезе ООН : Цензор.Нет 11:02