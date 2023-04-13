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США не разрешили самолету Лаврова лететь в Нью-Йорк на заседание ООН

США не разрешили самолету Лаврова лететь в Нью-Йорк на заседание ООН (28)

Николаевские новости 2023.04.13 13:54
13.04.2023 12:45 США не согласовали прибытие самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание ООН в Нью-Йорке, а также не оформили дипломатические визы российским послам и журналистам. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра [Лаврова]. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета.
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