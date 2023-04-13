Кремлевская русификация вредит самой рф, - ISW (27)

- В ISW рассказали, как кремлевская кампания русификации во время войны вредит самой России : НБН 12:08
- Кремлевская кампания русификации Украины подрывает изнутри саму Россию : ZpTown 11:41
- 2023.04.13 Москва использует мигрантов и этнические меньшинства для пополнения вооруженных сил : RUpor.info 11:10
- Российская кампания по русификации оккупированных территорий вредит самой РФ - ISW : Online.ua 10:58
- Кремлевская кампания русификации обращается против РФ - ISW : Главком 10:05
- Кремлевская кампания "русификации" разворачивается против РФ, - ISW : РІА Мелітополь 09:40
- 13.04.23 09:14 Кампания Кремля по русификации вредит самой России, - ISW : Цензор.Нет 09:32
- Кремлевская кампания "русификации" разворачивается против РФ, - ISW : Антикор.com.ua 09:12
- Сегодня 08:17 ISW, 12 апреля : Весь Харьков 09:07
- 13 апреля, 8:45 Кампания Кремля по русификации наносит вред самой России - ISW : ICTV Факти 09:06
- ISW: Кремлевская кампания "русификации" разворачивается против РФ : Соцпортал 08:41
- Кремлевская кампания "русификации" разворачивается против РФ, - ISW : РІА Мелітополь 08:41
- 13 апреля 2023, 08:05 Принудительная русификация навредит самой России: аналитики из ISW озвучили детали : Диалог.ua 08:33
- Кремлевская русификация вредит самой рф, - ISW : Преступности.нет 08:09
- Кремлевская кампания "русификации" в Украине начинает действовать на саму Россию: детали : Новини Live 07:55
- Россия хочет стереть идентичность украинцев на временно оккупированных территориях - ISW : ТСН.ua 07:31
- Кремлевская кампания "русификации" разворачивается против РФ, - ISW : Новости N 07:08
- "Русификация" украинцев в оккупации вредит и самой России, - ISW : MY.UA 07:08
- "Русификация" украинцев в оккупации вредит и самой России, - ISW : Фокус 07:04
- Война значительно усилила в России ксенофобию, расизм и русификацию меньшинств - ISW : 24 канал 07:00
- ISW: вместе с Украиной, кремлевская русификация усиливается в самой россии : OstanniPodii.com 06:59
- "Русификация" Украины возвращается против Москвы: ISW о маргинализации нацменьшинств России : ZN,UA 06:45
- "Русификация" Украины возвращается против РФ: ISW о карте российских нацменьшинств : MY.UA 06:38
- ISW: Кремлевская кампания русификации вредит России : Еспресо TV 06:34
- 13 апреля 2023 06:14 Российский шовинизм сыграет против самой РФ: анализ ISW : Gazeta.ua 06:33
- Кремлевская кампания "русификации" разворачивается против РФ, - ISW : ДнепрCity.net 05:03
- Кремлевская кампания русификации вредит самой России - ISW : Українська правда 04:39