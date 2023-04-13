Кремлевская русификация вредит самой рф, - ISW (27)

Преступности.нет 2023.04.13 08:09

13.04.2023 07:41 Кремлевская кампания русификации в Украине приносит вред самой россии, усиливая пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в рф, которые в войне против Украины несут немалое бремя, ведь доля представителей других народностей в армии по сравнению с русскими непропорционально велика. Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW). Аналитики ISW отмечают, что война в Украине дала возможность наиболее