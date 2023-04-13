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Фокус: Украина

13 апреля, 9:15 Активно фильтруют местных: оккупанты увеличили количество блокпостов в Донецкой области (20)

ICTV Факти 2023.04.13 09:36
Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генштаба ВСУ, в Донецкой области, в частности в поселке Графское и вокруг него, увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах, по данным украинской стороны, противник активно проводит фильтрационные мероприятия среди местного населения. Несколько похожая ситуация и в Благодатном.
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