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13 апреля 2023 08:23 Сегодня исполняется год с тех пор, как ВСУ провели уникальную операцию и потопили крейсер "Москва"

13 апреля 2023 08:23 Сегодня исполняется год с тех пор, как ВСУ провели уникальную операцию и потопили крейсер "Москва" (19)

Dynamomania.com 2023.04.13 08:34
Фото - ua.depositphotos.com В настоящее время исполняется год, с тех пор как Вооруженные Силы Украины провели уникальную операцию и нанесли удары по флагману российского черноморского флота - ракетному крейсеру "москва", который впоследствии затонул во время буксования в оккупированный Севастополь. Крейсер "Москва" был построен в 1976 году на судостроительном заводе в Николаеве.
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