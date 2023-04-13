13 апреля 2023 08:23 Сегодня исполняется год с тех пор, как ВСУ провели уникальную операцию и потопили крейсер "Москва" (19)

Dynamomania.com 2023.04.13 08:34

Фото - ua.depositphotos.com В настоящее время исполняется год, с тех пор как Вооруженные Силы Украины провели уникальную операцию и нанесли удары по флагману российского черноморского флота - ракетному крейсеру "москва", который впоследствии затонул во время буксования в оккупированный Севастополь. Крейсер "Москва" был построен в 1976 году на судостроительном заводе в Николаеве.