"Тотальная безнадежность". Российские элиты понимают, что РФ не победит в войне, но надеются на "ничью" - разведка (18)

New Voice 2023.04.13 11:01

13 апреля, 10:57 В ГУР заявили, что российские элиты понимают, что РФ не победит в войне (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina) Российские элиты понимают, что РФ не победит в войне, но надеются на ничью, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. "На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей.