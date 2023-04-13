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"Тотальная безнадежность". Российские элиты понимают, что РФ не победит в войне, но надеются на "ничью" - разведка (18)

New Voice 2023.04.13 11:01
13 апреля, 10:57 В ГУР заявили, что российские элиты понимают, что РФ не победит в войне (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina) Российские элиты понимают, что РФ не победит в войне, но надеются на ничью, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. "На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей.
НИЧЬЯ, ЭЛИТА, БЕЗНАДЕЖНОСТЬ, СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ, ГОТОВНОСТЬ, Юсов, Россия, Украина

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