13 апреля 2023, 18:50 Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам (31)

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- 13 апреля 2023, 18:50 Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам : Українські національні новини 19:13
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- Украинцам урежут выплаты на питание и проживание: кого зацепит : MY.UA 17:09
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- Румыния приняла решение ограничить выплаты украинским беженцам : Херсон Daily 15:58
- В Румынии резко ограничили выплату помощи беженцам : Borg.expert 15:19
- В Румынии вводятся ограничения на выплаты беженцам из Украины : НикВести 14:54
- Румыния ограничит выплаты помощи беженцам из Украины : Fin.org.ua 13:34
- Румыния приняла решение ограничить выплаты украинским беженцам : Типичный Херсон 13:18
- Румыния ограничит выплаты помощи украинским беженцам : РБК-Україна 13:16
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- 12:59 13.04.2023 Чтобы стимулировать интеграцию: в Румынии ограничивают выплаты беженцам из Украины : Петр и Мазепа 13:09
- Румыния ограничит выплаты помощи беженцам из Украины : Укрудпром 12:42
- Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам : УП: Економічна правда 12:34
- Румыния ограничит выплаты помощи беженцам из Украины : Bigmir)net Финансы 12:13
- 13 апреля 2023, 11:48 Румыния ограничит выплаты помощи украинским беженцам : Мiнфiн 12:07
- Правительство Румынии вводит ограничения на выплаты беженцам из Украины : Версии.com 11:27
- Румыния поменяла систему выплат украинским беженцам : Соцпортал 11:11
- Румыния ограничивает выплаты пособий украинским беженцам : Матриця свободи 11:08
- 10:14 13.04.2023 Правительство Румынии вводит ограничения на выплаты беженцам из Украины : Інтерфакс-Україна 11:00
- Румыния приняла решение ограничить выплаты украинским беженцам : Новости N 10:08
- 13.04.23 10:00 Правительство Румынии ограничит выплаты помощи украинским беженцам : Цензор.Нет 10:02
- Румыния с мая ограничит выплаты пособий украинским беженцам : Преступности.нет 09:39
- Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам : УП Європейська правда 09:34