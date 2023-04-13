13 апреля 2023, 18:50 Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам (31)

Українські національні новини 2023.04.13 19:13

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правительство Румынии приняло постановление, которое обеспечивает "устойчивые рамки" для поддержки украинских беженцев. Об этом сообщил спикер правительства страны Дан Чербунару, передает УНН со ссылкой на Digi24. Детали По словам Чербунару, принятый в среду постановления "устанавливает возможность предоставления ежемесячной единовременной выплаты в течение максимум четырех месяцев подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия