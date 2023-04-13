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Фокус: Украина

Масштабная атака "шахедами", найден предатель и фанат оккупантов: "Я не признаю Украину!" (15)

Politeka 2023.04.13 11:09
В Украине задержан еще один вражеский информатор, работавший на врага. сегодня, 10:51 Предатель был задержан в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ. Так, выяснилось, что злоумышленник распространял информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса Одессы. Негодяй распространял в созданной им в мессенджере "Telegram" группе,
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