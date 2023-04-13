13.04.23 11:39 Украинец предпринял попытку самосожжения возле генконсульства в Кракове, он в критическом состоянии, - МИД (17)

Цензор.Нет 2023.04.13 12:02

Проживающий в Польше украинец предпринял попытку самосожжения возле генерального консульства Украины в Кракове, гражданин сейчас в критическом состоянии. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. "Утром у здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживавший в Польше, предпринял попытку самосожжения.