Арестовано имущество экс-нардепа Новинского: в списке 30 газовых скважин (28)

- СБУ арестовала имущество Новинского на более 3,5 млрд грн : Версии.com 12:27
- Более 3,5 млрд грн: Украина арестовала имущество прокремлевского олигарха Новинского : Флот2017 12:26
- СБУ арестовала имущество Новинского более чем на 3,5 миллиарда : Borg.expert 12:19
- СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского : Судово-юридична газета 12:18
- СБУ арестовала имущество олигарха Новинского : Антикор.com.ua 12:14
- В Украине арестовано имущество экс-депутата Новинского на 3,5 миллиарда гривень (фото) : УНИАН 12:13
- Арестовано имущество Вадима Малхасяна-Новинского более чем на 3,5 млрд гривен : Укрудпром 12:12
- СБУ арестовала имущество подсанкционного олигарха Новинского : RegioNews 12:10
- СБУ арестовала имущество Новинского более чем на 3,5 миллиарда гривен : ОстроВ 12:09
- Суд арестовал имущество подсанкционного бизнесмена Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн : Громадське телебачення 12:06
- В Украине арестовали имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн : Еспресо TV 12:05
- Суд арестовал имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн - СБУ : Гордон 12:05
- 13 апреля 2023 11:44 СБУ арестовала имущество бывшего президента "Севастополя" Новинского : Dynamomania.com 12:04
- Суд арестовал имущество подсанкционного олигарха Новинского на более чем 3,5 млрд грн : New Voice 12:01
- СБУ сообщает об аресте имущества экс-депутата Вадима Новинского на 3,5 млрд гривен. Фото обысков : Страна.ua 12:01
- 11:32 13.04.2023 СБУ арестовала имущество Новинского на более 3,5 млрд грн : Інтерфакс-Україна 12:01
- Украина арестовала имущество прокремлевского олигарха Новинского более чем на 3,5 миллиарда : 24 канал 12:00
- В Украине арестовали десятки газовых скважин и компаний олигарха Новинского: он пытался "спрятать" активы : Obozrevatel 11:46
- Суд арестовал корпоративные права Новинского на десятках предприятий и 30 газовых скважин : ZN,UA 11:45
- 13 апреля 2023, 11:20 СБУ: арестовано имущество подсанкционного олигарха Новинского на более 3,5 млрд грн : Українські національні новини 11:43
- СБУ арестовала имущество олигарха Новинского на огромную сумму : Телеграф.com.ua 11:42
- Арестовано имущество экс-нардепа Новинского: в списке 30 газовых скважин : Слово і Діло 11:41
- СБУ сообщила об аресте имущества пророссийского олигарха Новинского, речь идет о десятках компаний стоимостью 3,5 миллиарда : Преступности.нет 11:39
- В Украине арестованы активы известного "православного" олигарха : Lenta.ua 11:37
- СБУ арестовала имущество Новинского : Головне в Україні 11:35
- 13.04.23 11:28 Арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 11:32
- СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского : РБК-Україна 11:31