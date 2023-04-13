Арестовано имущество экс-нардепа Новинского: в списке 30 газовых скважин (28)

Слово і Діло 2023.04.13 11:41

13 апреля 2023, 11:38 Арестовано имущество бывшего народного депутата, пророссийского олигарха Вадима Новинского на сумму более чем 3,5 млрд гривен. Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора. Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. "В ходе расследования установлено, что бизнесмен после применения к нему