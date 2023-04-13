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Суд в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" $5 миллиардов за убытки в Крыму (21)

УНИАН 2023.04.13 12:13
Артур Крыжный 12:04, 13.04.23 Это самая большая сумма, присужденная международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму. РФ возместит "Нафтогазу" убытки \ фото УНИАН Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить 5 млрд долларов компенсации "Нафтогазу" за убытки, причиненные захватом активов компании в 2014 году в Крыму.
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