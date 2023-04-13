Суд в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" $5 миллиардов за убытки в Крыму (21)

- Суд в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" $5 млрд компенсации за убытки в Крыму : Front News International 12:28
- Суд в Гааге обязал РФ заплатить $5 млрд компенсации за убытки "Нафтогаза" в Крыму : FinOboz 12:26
- Суд в Гааге обязал рф заплатить $5 млрд компенсации за убытки "Нафтогаза" в Крыму : Судово-юридична газета 12:18
- Россия должна заплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за Крым: если откажется - заставят : Obozrevatel 12:16
- Алексей Чернышов: Суд в Гааге обязал россию заплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму : New Voice 12:15
- Арбитраж в Гааге обязал РФ выплатить $5 миллиардов компенсации за ущерб "Нафтогаза" в Крыму : ZN,UA 12:15
- Суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за имущество в Крыму : Антикор.com.ua 12:14
- 13 апреля 2023, 11:49 Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за убытки Нафтогаза в Крыму - Чернышов : Українські національні новини 12:13
- Суд в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" $5 миллиардов за убытки в Крыму : УНИАН 12:13
- Суд в Гааге обязал РФ заплатить $5 млрд за убытки "Нафтогаза" в Крыму : Vesti.ua 12:13
- Суд в Гааге обязал рф выплатить $5 миллиардов компенсации Нафтогазу за убытки и утраченное иммущество в Крыму : Преступности.нет 12:09
- 11:48 13.04.2023 Суд в Гааге обязал россию заплатить 5 млрд долларов за убытки Нафтогаза в Крыму : Петр и Мазепа 12:09
- Суд в Гааге обязал РФ заплатить "Нафтогазу" $5 млрд. за украденные активы в Крыму : Головне в Україні 12:05
- Суд в Гааге обязал РФ выплатить $5 миллиардов компенсации за убытки "Нафтогаза" в Крыму : УП: Економічна правда 12:04
- 13 апреля 2023 12:03 Суд в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" $5 млрд компенсации за убытки в Крыму : Dynamomania.com 12:04
- 11:56 13.04.2023 Суд в Гааге обязал РФ заплатить $5 млрд компенсации за убытки "Нафтогаза" в Крыму : Інтерфакс-Україна 12:01
- Нафтогаз отсудил у России $5 млрд за активы в Крыму - решение арбитража : ЛІГАБізнесІнформ 11:46
- Так решили в Гааге. Россия заплатит $5 млрд компенсации за убытки Нафтогаза в Крыму - Чернышов : New Voice 11:45
- Суд в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долларов компенсации за ущерб "Нафтогазу" в Крыму : Укрудпром 11:42
- Россия должна заплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за активы в Крыму - решение суда : Слово і Діло 11:41
- Суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за имущество в Крыму : РБК-Україна 11:31