Генштаб: Россия может пересмотреть стратегическую цель войны. В частности, по захвату левобережья Украины (28)

New Voice 2023.04.13 13:16

13 апреля, 12:49 Украинские военные возле Часового Яра Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko) Россия "почти наверняка" может в очередной раз пересмотреть стратегические цели своей полномасштабной войны против Украины на фоне значительных потерь и эффективного отпора ВСУ. Об этом замначальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов заявил во время брифинга в четверг, 13 апреля.