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Генштаб: Россия может пересмотреть стратегическую цель войны. В частности, по захвату левобережья Украины

Генштаб: Россия может пересмотреть стратегическую цель войны. В частности, по захвату левобережья Украины (28)

New Voice 2023.04.13 13:16
13 апреля, 12:49 Украинские военные возле Часового Яра Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko) Россия "почти наверняка" может в очередной раз пересмотреть стратегические цели своей полномасштабной войны против Украины на фоне значительных потерь и эффективного отпора ВСУ. Об этом замначальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов заявил во время брифинга в четверг, 13 апреля.
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