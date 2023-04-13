РФ планирует производить крылатые ракеты Х-50 для активизации ракетных ударов осенью - Генштаб (38)

Online.ua 2023.04.13 14:58

13 апреля, 14:23 Россия планирует уже в июне приступить к производству крылатых ракет Х-50, чтобы осенью активизировать удары по Украине. Источник: брифинг Алексея Громова РФ готовится производить ракеты Х-50 Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов рассказал, что в июне россияне готовятся к серийному производству стратегических ракет