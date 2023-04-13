РФ планирует производить крылатые ракеты Х-50 для активизации ракетных ударов осенью - Генштаб (38)

- Генштаб ВСУ: Осенью РФ может увеличить количество ракетных ударов по Украине : Соцпортал 20:11
- 18:52 / 13.04.2023 Утверждают, что ракетных обстрелов не будет до осени : Багнет 19:01
- Возможно возобновление ударов по Украине: насколько опасны ракеты Х-50, которые будет производить Россия : 24 канал 18:30
- Россия планирует усилить ракетные удары по Украине осенью - Генштаб : Парламент.UA 17:39
- Россия уже использовала для ударов по Украине половину своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия - ГУР : MY.UA 17:08
- Россия уже использовала для ударов по Украине половину своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия - ГУР : Obozrevatel 17:01
- Россия осенью может активизировать ракетные удары по Украине - Генштаб ВСУ : Крым.Реалии RFE/RL 16:42
- Массовые ракетные обстрелы со стороны РФ вернутся осенью: в Генштабе рассказали о планах врага : Dnepr.Info 16:21
- Дефицит ракет в РФ ставит под угрозу ее защиту на границе с НАТО - Громов : Версии.com 15:27
- Дефицит ракет в России ставит под угрозу ее защиту на границе с НАТО, - Громов : Антикор.com.ua 15:13
- Готовятся к новым обстрелам осенью: рф планирует запустить производство ракет Х-50 : СтопКор 15:12
- Россия планирует серийное производство ракет Х-50, чтобы активизировать удары по Украине - Генштаб : Головне в Україні 15:06
- РФ планирует производить крылатые ракеты Х-50 для активизации ракетных ударов осенью - Генштаб : Online.ua 14:58
- В Генштабе сделали заявление о российских ракетах Х-50: что угрожает Украине осенью : Новини Live 14:55
- В Генштабе рассказали, когда РФ может активизировать ракетные удары по Украине : ZN,UA 14:45
- 13.04.2023 в 14:32 Генштаб: В июне Россия планирует наладить производство ракет Х-50 для ударов по Украине : InfoResist.org 14:45
- россия планирует серийное производство ракет Х-50, чтобы активизировать удары по Украине - Генштаб : Громадське телебачення 14:36
- Россия осенью может активизировать ракетные удары - Генштаб : Версии.com 14:27
- РФ может активизировать ракетные удары: Генштаб раскрыл планы оккупантов : Флот2017 14:26
- Дефицит ракет в России ставит под угрозу ее защиту на границе с НАТО, - Громов : Новости N 14:08
- Россия готовит новую кампанию массированных ракетных ударов по Украине : Lenta.ua 14:07
- Россия с начала полномасштабной войны потратила как минимум 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия - Генштаб ВСУ : Гордон 14:05
- Россия готовит новую серию ракетных ударов по Украине: Генштаб назвал сроки : From-UA.com 14:05
- Россия отложила массированные ракетные удары по Украине до осени : Прямий канал 14:03
- 13 апреля 2023 12:57 Россия хочет снова масштабно бить по Украине. Будет производить новые ракеты : Gazeta.ua 13:36
- Кремль осенью может активизировать ракетные удары по Украине - Генштаб ВСУ : Гордон 13:35
- РФ планирует начать производство ракет Х-50 для ударов по Украине, - Генштаб : Фокус 13:35
- Россия, вероятно, отложила массированные ракетные обстрелы Украины до осени - Генштаб : Еспресо TV 13:34
- Россия может активизировать ракетные удары осенью, - Генштаб ВСУ : 24 канал 13:30
- Россия осенью может активизировать ракетные удары по Украине - Генштаб : New Voice 13:16
- Россия осенью может активизировать ракетные удары по Украине - Генштаб : Bigmir)net Новини 13:08
- 13 апреля, 12:54 Осенью Россия может активизировать ракетные удары по Украине - Генштаб : ICTV Факти 13:06
- Генштаб сообщил, когда Россия активизирует ракетные удары : Главком 13:05
- РФ потратила уже половину своих дальнобойных ракет, что ставит под угрозу защиту ее границ с НАТО - Генштаб : Страна.ua 13:01
- 13.04.23 12:11 Осенью Россия может усилить ракетные удары, - Генштаб ВСУ : Цензор.Нет 12:32
- Дефицит ракет в России ставит под угрозу ее защиту на границе с НАТО, - Громов : РБК-Україна 12:31
- Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага : РБК-Україна 12:16