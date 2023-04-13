Россия наняла охотников и оленеводов из Якутии для охраны Запорожской АЭС - мэр Мелитополя (57)

New Voice 2023.04.13 22:16

13 апреля, 22:02 Возле машинного зала четвертого энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko) Страна-агрессор Россия наняла для охраны Запорожской АЭС охотников и оленеводов из Якутии. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. "Наибольшую атомную станцию Европы охраняют охотники и оленеводы из Якутии, а коллаборанты уже составляют списки эвакуации", - пишет он.