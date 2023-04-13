Россия наняла охотников и оленеводов из Якутии для охраны Запорожской АЭС - мэр Мелитополя (57)

- Россия наняла охотников и оленеводов из Якутии для охраны Запорожской АЭС - мэр Мелитополя : New Voice 22:16
- Россия наняла для "охраны" ЗАЭС охотников и оленеводов : From-UA.com 22:05
- Запорожскую АЭС охраняют охотники и оленеводы из Якутии - Федоров : УНИАН 21:43
- Россия привела оленеводов из Якутии для охраны ЗАЭС - мэр Мелитополя : ТСН.ua 21:31
- В МАГАТЭ отреагировали на недавние взрывы возле Запорожской АЭС : РБК-Україна 21:16
- Россия нанимает для охраны Запорожской атомной станции охотников и оленеводов из Якутии - Федоров : ZN,UA 21:15
- Охранять ЗАЭС прислали оленеводов из Якутии, коллаборанты уже составляют списки на эвакуацию, - мэр Федоров : Антикор.com.ua 21:14
- Запорожскую АЭС контролируют охотники и оленеводы из Якутии - Федоров : ОстроВ 21:09
- Охранять ЗАЭС прислали оленеводов из Якутии, коллаборанты уже составляют списки на эвакуацию, - мэр Федоров : MY.UA 21:08
- Возле 4-го энергоблока Запорожской АЭС взорвалась мина российских оккупантов : МИГ Запоріжжя 20:51
- Россия наняла для "охраны" ЗАЭС охотников и оленеводов из Якутии, - мэр Мелитополя : РБК-Україна 20:46
- Охранять ЗАЭС прислали оленеводов из Якутии, коллаборанты уже составляют списки на эвакуацию, - мэр Федоров : Obozrevatel 20:46
- "Энергоатом": мина рф бахнула возле машзала энергоблока Запорожской АЭС : Хроники и Комментарии 19:34
- Возле 4-го энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина - Энергоатом : Флот2017 18:26
- Продолжают терроризировать весь мир: что известно о взрыве возле ЗАЭС и как это объясняют оккупанты : Вікна СТБ 17:32
- У четвертого энергоблока Запорожской АЭС взорвалась российская мина : SkyNewsZP 17:03
- Возле машзала энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина - Энергоатом : ПрессОрг24 16:43
- На ЗАЭС возле 4-го энергоблока взорвалась российская мина - Энергоатом : ОстроВ 16:39
- На Запорожской АЭС рядом с энергоблоком взорвалась мина : Новости N 16:08
- "Энергоатом" сообщает о взрыве российской мины возле четвертого энергоблока ЗАЭС : Крым.Реалии RFE/RL 15:42
- Возле машзала 4-го энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина : РІА Мелітополь 15:40
- Возле энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина, - Энергоатом : RegioNews 15:40
- Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина : Преступности.нет 15:39
- На территории Запорожской АЭС произошел взрыв : Lenta.ua 15:37
- На территории Запорожской АЭС взорвалась российская мина - СМИ : From-UA.com 15:35
- Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина : Информационный навигатор 15:33
- На Запорожской АЭС произошел мощный взрыв: что известно : Апостроф 15:30
- Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина : UA.News 15:23
- На Запорожской АЭС произошел взрыв: детали : Прямий канал 15:03
- У четвертого энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина: что известно : Новини Live 14:55
- Возле 4-го энергоблока Запорожской АЭС взорвалась мина российских оккупантов : МИГ Запоріжжя 14:47
- Возле энергоблока Запорожской АЭС взорвалась российская мина : Vesti.ua 14:43
- Ядерные террористы: на территории Запорожской АЭС взорвалась российская мина : Телеграф.com.ua 14:42
- 13 апреля 2023 13:54 Возле Запорожской АЭС раздался взрыв: что известно : Gazeta.ua 14:37
- Біля енергоблока ЗАЕС вибухнула російська міна - Енергоатом : Центр журналистских расследований 14:36
- На ЗАЭС взорвалась российская мина : Головне в Україні 14:35
- 13:49 13.04.2023 На оккупированной ЗАЭС взорвалась российская мина : Інтерфакс-Україна 14:15
- На территории Запорожской АЭС взорвалась российская мина - СМИ : УНИАН 14:13
- 13 апреля 2023, 13:57 Возле машзала энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина - Энергоатом : Українські національні новини 14:13
- Российская мина сдетонировала возле 4-го энергоблока Запорожской АЭС : Слово і Діло 14:11
- 13 апреля, 13:39 Возле четвертого энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина - Энергоатом : ICTV Факти 14:06
- Возле машинного зала: на Запорожской АЭС взорвалась российская мина, - "Энергоатом" : Фокус 14:05
- У четвертого энергоблока Запорожской АЭС раздался взрыв : ТСН.ua 14:01
- Российская мина взорвалась возле четвертого энергоблока ЗАЭС - Энергоатом : New Voice 14:01
- У энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина : 24 канал 14:00