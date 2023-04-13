Норвегия объявила 15 сотрудников разведки, работающих в посольстве РФ в Осло, персонами нон грата (37)

ОстроВ 2023.04.13 17:39

13.04.2023 17:17 Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников разведки, работающих в посольстве россии в Осло. Об этом сообщили на портале правительства страны 13 апреля. "15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом", - цитируется в сообщении заявление министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт. Подчеркивается, что решение правительства является ответом на изменившуюся