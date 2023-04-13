Норвегия объявила 15 сотрудников разведки, работающих в посольстве РФ в Осло, персонами нон грата (37)

- 13 апреля 2023, 21:37 Норвегия выдворяет 15 российских дипломатов : Диалог.ua 22:03
- Норвегия высылает 15 шпионов, работавших в посольстве РФ : НикВести 21:54
- Норвегия вышвыривает за поребрик 15 шпионов из страны-агрессора : CRiME 21:25
- За шпионаж: Норвегия высылает 15 российских дипломатов : Флот2017 18:26
- Норвегия объявила 15 сотрудников разведки, работающих в посольстве РФ в Осло, персонами нон грата : ОстроВ 17:39
- Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства в Осло : Информационный навигатор 17:33
- В Норвегии 15 сотрудников российского посольства были шпионами под прикрытием : 24 канал 17:30
- Норвегия высылает из посольства в Осло несколько российских шпионов : UA.News 17:23
- Норвегия высылает 15 российских разведчиков из посольства РФ в Осло : Комета-Кропивницкий 17:17
- Норвегия объявила 15 российских дипломатов персонами нон-грата : Судово-юридична газета 17:17
- Норвегия высылает 15 российских дипломатов, оказавшихся разведчиками : Depo 17:03
- Норвегия высылает из посольства 15 российских "офицеров разведки". москва пообещала ответить : ПрессОрг24 16:44
- 13 апреля 2023, 16:26 Норвегия высылает из посольства 15 российских "офицеров разведки". москва пообещала ответить : Українські національні новини 16:43
- Норвегия высылает 15 сотрудников российского посольства в Осло за шпионскую деятельность : Преступности.нет 16:39
- 14:55 13.04.2023 Норвегия высылает 15 русских дипломатов за шпионаж : Петр и Мазепа 16:39
- Норвегия высылает из посольства 15 российских "офицеров разведки". москва пообещала ответить : ДнепрCity.net 16:33
- Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон-грата : УНИАН 16:13
- Норвегия высылает 15 офицеров российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием : Матриця свободи 16:08
- Норвегия высылает 15 российских разведчиков из посольства РФ в Осло : Гордон 16:05
- Норвегия высылает 15 российских шпионов : Lenta.ua 15:37
- 13 апреля 2023 14:46 Еще одна страна выдворила российских шпионов : Gazeta.ua 15:37
- Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата : Версии.com 15:27
- Норвегия высылает 15 российских дипломатов: их объявили персонами нон-грата : Obozrevatel 15:16
- Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ : ZN,UA 15:16
- Норвегия высылает 15 шпионов, работавших в посольстве рф : Слово і Діло 15:12
- 13 апреля, 14:43 Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства в Осло : ICTV Факти 15:06
- Норвегия высылает 15 российских дипломатов, оказавшихся разведчиками : Громадське телебачення 15:06
- Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства РФ в Осло : УП Європейська правда 15:04
- Норвегия высылает 15 российских разведчиков из посольства в Осло : New Voice 15:01
- Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства РФ : Online.ua 14:58
- Норвегия высылает 15 агентов разведки России из посольства в Осло : Еспресо TV 14:34
- 13.04.23 14:18 Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ, занимавшихся шпионской деятельностью : Цензор.Нет 14:32
- Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства в Осло : Українська правда 14:09
- Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата : MY.UA 14:08
- Норвегия высылает 15 российских шпионов : Головне в Україні 14:05
- Норвегия высылает 15 российских дипломатов за шпионаж : РБК-Україна 14:01