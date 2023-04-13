Украина получит очередную партию МиГ-29 из Польши (91)

Lenta.ua 2023.04.13 20:07

19:55 13 апр 2023. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о передаче Украине очередной партии истребителей МиГ-29. "Мы поставим еще одну партию боевых самолетов", - сказал Моравецкий, сообщает "Европейская правда". Он отметил, что польская военная авиация, которая насчитывает 48 истребителей F-16, сейчас пользуется поддержкой союзников, в том числе США, которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках