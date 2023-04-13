Украина получит очередную партию МиГ-29 из Польши (91)

- Немецкое правительство одобрило передачу Украине польских МиГ-29 из бывших складов ГДР : MY.UA 22:08
- Немецкое правительство одобрило передачу Украине польских МиГ-29 из бывших складов ГДР : ZN,UA 21:45
- 13 апреля 2023 21:33 Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29 : Dynamomania.com 21:34
- Германия одобрила поставку истребителей МиГ-29 в Украину : New Voice 21:16
- Стало известно количество истребителей МиГ-29, которые Германия разрешила Польше поставить в Украину : Антикор.com.ua 21:14
- Правительство Германии предоставило разрешение на поставку Украине истребителей МиГ-29 : Прямий канал 21:03
- Поставка МиГ-29 в Украину: Германия дает "зеленый свет" : СтопКор 20:41
- 13 апреля 2023 19:30 Германия приняла решение о МиГах для УкраиныОновлено : Gazeta.ua 20:32
- Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 ВСУ - Spiegel : Флот2017 20:26
- Германия разрешила реэкспорт МиГ-29 из Польши в Украину : Трибун Луганска 20:21
- Стало известно количество истребителей МиГ-29, которые Германия разрешила Польше поставить в Украину : Obozrevatel 20:16
- Польша анонсировала передачу очередной партии МиГ-29 для Украины : UA-Футбол 20:12
- Украина получит очередную партию МиГ-29 из Польши : Lenta.ua 20:07
- Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29 : УП Європейська правда 20:04
- 13.04.23 19:37 Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29 : Цензор.Нет 20:02
- 19:46 / 13.04.2023 Польше разрешили дать Украине некоторые самолеты : Багнет 20:01
- Правительство Германии разрешило Польше передать истребители МиГ-29 Украине - СМИ : Online.ua 19:58
- Моравецкий: Украина получает от Польши очередную партию МиГ-29 : ZN,UA 19:45
- Украина получит еще самолеты: две страны Европы пришли к соглашению : Апостроф 19:45
- Германия разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29 : ПрессОрг24 19:44
- Польша отправит новую партию самолетов МиГ-29 Украине - Моравецкий : Слово і Діло 19:41
- 13 апреля, 19:25 Германия разрешила Польше передать Украине истребители из бывших запасов ГДР : Dumskaya.net 19:33
- Официально. Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине : ДнепрCity.net 19:33
- Польша передаст Украине новую партию истребителей МиГ-29 - Моравецкий : ТСН.ua 19:31
- Правительство Германии разрешило Польше поставку истребителей МиГ-29 Киеву : Front News International 19:28
- Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ : FinOboz 19:26
- Германия разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29 - СМИ : UA.News 19:24
- Премьер Польши заявил о передаче Украине новой партии МиГ-29 : Судово-юридична газета 19:17
- Официально. Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине : РБК-Україна 19:16
- Германия разрешила Польше передать Украине истребители: премьер сделал заявление : Телеграф.com.ua 19:12
- Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29 : Українська правда 19:09
- Германия разрешила Польше отправить МиГ-29 в Украину : Lenta.ua 19:07
- Германия разрешила Польше отправить 5 истребителей МиГ-29 в Украину : Фокус 19:05
- Германия разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29 : Главком 19:05
- Польша анонсировала передачу Украине новой партии МиГ-29 : Головне в Україні 19:05
- Премьер Польши анонсировал передачу Украине новой партии МиГ-29 : УП Європейська правда 19:04
- Правительство Германии разрешило Польше поставку истребителей МиГ-29 Киеву - СМИ : УП Європейська правда 19:04
- 13.04.23 17:59 Германия предоставила Польше разрешение на передачу Украине МИГ-29 из запасов ГДР. Моравецкий уже анонсировал передачу истребителей (обновлено) : Цензор.Нет 19:02
- 18:12 13.04.2023 Германия разрешила Польше поставить Украине истребители из старых запасов ГДР : Інтерфакс-Україна 19:00
- Германия разрешила Польше передать истребители для Украины, - СМИ : Новини Live 18:55
- 13 апреля 2023, 18:04 Германия разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29 : Українські національні новини 18:43
- Германия одобрила заявку Польши на экспорт МиГ-29 в Украину - Spiegel : УНИАН 18:43
- Премьер Польши анонсировал передачу Украине новой партии МиГ-29 : Українська правда 18:39
- Германия разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29 - Der Spiegel : Громадське телебачення 18:36
- Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ : Головне в Україні 18:35