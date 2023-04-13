Елена Зеленская попала в список самых влиятельных людей планеты от Time (33)

UA.News 2023.04.13 21:23

UA.NEWS 13 Квітня 2023 20:45 В 2023 году по версии американского журнала Time в список ста самых влиятельных людей планеты попали первая леди Украины Елена Зеленская и нобелевская лауреат правозащитница Александра Матвийчук. Соответствующий рейтинг обнародовало издание. Первую леди Украины Елену Зеленскую представила жена президента США Джил Байден. "Я познакомился с первой леди в прошлый День матери в маленьком городке на