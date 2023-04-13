В Украину впервые приехал французский генерал и провел переговоры с Залужным (28)

- Побеседовать с Залужным: в Украину впервые прибыл французский генерал : Флот2017 21:26
- 20:10 / 13.04.2023 Залужный попросил для Украины F-16 : Багнет 20:31
- Топ-генерал Франции впервые прибыл в Украину и встретился с Залужным : Front News International 20:28
- Топ-генерал Франции впервые прибыл в Украину и встретился с Залужным : УП Європейська правда 19:04
- Залужный встретился с начальником Объединенного штаба ВС Франции: попросил дать Украине истребители F-16 : Еспресо TV 19:04
- Главнокомандующий армией Франции впервые совершил визит в Украину : Online.ua 18:58
- Залужный встретился с главой генштаба ВС Франции : Lenta.ua 18:37
- 13 апреля 2023 17:23 Исторический визит: к Залужному приехал генерал из Франции : Gazeta.ua 18:37
- Генерал армии Франции впервые приехал в Украину : DailyUA 18:30
- В Украину прибыл начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции : UA.News 18:24
- В Украину впервые приехал французский генерал и провел переговоры с Залужным : Антикор.com.ua 18:14
- В Украину впервые приехал французский генерал и провел переговоры с Залужным : РІА Мелітополь 18:11
- Залужный встретился с главой штаба ВС Франции: подробности : Bigmir)net Новини 18:09
- В Украину впервые приехал начальник объединенного штаба ВС Франции. Залужный и Буркхард обсудили военные потребности ВСУ, в частности - F-16 : Гордон 18:06
- 13.04.23 17:36 Залужный встретился с французским генералом Бюркаром : Цензор.Нет 18:02
- Залужный встретился с главой штаба вооруженных сил Франции : New Voice 18:01
- В Украину прибыл глава штаба вооруженных сил Франции : ТСН.ua 18:01
- Глава штаба французской армии впервые приехал в Украину и встретился с Залужным : Новини Live 17:55
- Истребители F-16 для Украины: Залужный встретился с главой штаба ВС Франции (фото) : УНИАН 17:43
- Залужный встретился с главой штаба вооруженных сил Франции : Українська правда 17:40
- В Украину прибыл французский генерал Бюркар, который уже встретился с Залужным: говорили о F-16 и потребностях ВСУ на фронте. Фото : MY.UA 17:39
- Залужный встретился с главой штаба вооруженных сил Франции : Головне в Україні 17:35
- "Это четкий сигнал": Залужный и начальник Генштаба Франции обсудили передачу F-16 : 24 канал 17:30
- 17:04 13.04.2023 Залужный обсудил с начальником Объединенного штаба ВС Франции потребность Украины в боеприпасах, ПВО и авиации : Інтерфакс-Україна 17:30
- В Украину прибыл французский генерал Бюркар, который уже встретился с Залужным: говорили о F-16 и потребностях ВСУ на фронте. Фото : Obozrevatel 17:16
- В Украину прибыл начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции. Уже встретился с Залужным : ОстроВ 17:09
- В Украину впервые приехал французский генерал и провел переговоры с Залужным : РБК-Україна 17:01