В Украину впервые приехал французский генерал и провел переговоры с Залужным (28)

РІА Мелітополь 2023.04.13 18:11

13 апреля 2023, 18:00 Сегодня, 13 апреля, Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram. По словам Залужного, такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией. "С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры.