НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны (22)

РІА Мелітополь 2023.04.13 20:10

13 апреля 2023, 19:37 По информации НАПК, причиной внесения Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе. Об этом сообщила пресс-служба НАПК. С 2018 года Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах