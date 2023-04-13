Генштаб ВСУ: оперативная информация на вечер, 13 апреля (7)

Закон і Бізнес 2023.04.13 20:40

13.04.2023 18:32 Сейчас самые жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и стойкости наших воинов отражено около 20 атак противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует "Закон и Бизнес". В то же время противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадавших среди гражданского населения.