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Генштаб ВСУ: оперативная информация на вечер, 13 апреля

Генштаб ВСУ: оперативная информация на вечер, 13 апреля (7)

Закон і Бізнес 2023.04.13 20:40
13.04.2023 18:32 Сейчас самые жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и стойкости наших воинов отражено около 20 атак противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует "Закон и Бизнес". В то же время противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадавших среди гражданского населения.
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2023.04.14 (7)

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