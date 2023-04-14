"Слив" документов Пентагона: генерал рассказал, что теперь делать Украине (12)

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- Глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным : UA.News 05:23
- После утечки документов в Пентагоне проверят доступ к разведданным : Слово і Діло 04:41
- Глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным : Українська правда 04:09
- По 10 лет за каждый слитный документ: 21-летнему нацгвардейцу США грозит продолжительное заключение - NYT : MY.UA 04:08
- По 10 лет за каждый слитный документ: 21-летнему нацгвардейцу США грозит продолжительное заключение - NYT : ZN,UA 03:45
- Глава Пентагона Остин приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным : РБК-Україна 03:31
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- США снова недооценивают Украину - Киев раздражен из-за скепсиса в "слитых" документах : ZN,UA 01:15
- "Без побед возникнут вопросы". Буданов заявил о необходимости успешного наступления Украины : Страна.ua 00:16
- Буданов рассказал, кому выгодна утечка секретных документов Пентагона : УНИАН 00:13
- "Неприятная вещь": Данилов считает, что "сценарии" США по поводу войны в Украине опасны : Антикор.com.ua 00:13
- 13.04.23 23:34 Подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона разоблачен с помощью интерьера кухни, - The New York Times. ФОТО : Цензор.Нет 00:02