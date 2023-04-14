FakeOFF 2023.04.14 00:39

ВЧК-ОГПУ 13 апреля, 21:08 Именно он выложил в Сеть секретные документы Пентагона. Также появились данные, что утечка секретных документов Пентагона и ЦРУ произошла стараниями нацгвардейца ВВС США Джека Тейшейра. В Штатах арестован некий Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке данных Пентагона, которые уже больше недели обсуждаются на глобальном уровне. Тейшейру всего 21 год, никакой должности, приближенной к подобным секретам,