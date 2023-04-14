В США проходит операция по задержанию военнослужащего ВВС Джека Тейшейра (19)

2023.04.14 (19)2023.04.13 (59) →
- NYT узнал имя нацгвардейца США, который руководил группой со "слитыми" документами : Цензору.нет 05:15
- Утечка документов в США: стало известно, чем занимался подозреваемый в "сливе" летчик : УНИАН 03:43
- Нацгвардеец США с потенциалом карьерного роста: кто такой Джек Тейшейра : MY.UA 02:38
- Задержанному по подозрению в "сливе" документов Пентагона грозит лишение свободы на десятки лет - The New York Times : MY.UA 02:38
- 14 апреля, 2:13 Нацгвардеец США с потенциалом карьерного роста: кто такой Джек Тейшейра : ICTV Факти 02:36
- Задержанному по подозрению в "сливе" документов Пентагона грозит лишение свободы на десятки лет - The New York Times : Obozrevatel 02:16
- В США обнародовали новые подробности о подозреваемом в "сливе" секретных документов: он работал в сфере коммуникаций : ПрессОрг24 01:43
- В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона : ПрессОрг24 01:43
- Утечка документов Пентагона: ФБР вышла на след подозреваемого по интерьеру кухни, - СМИ : MY.UA 01:38
- В США проходит операция по задержанию военнослужащего ВВС Джека Тейшейра : FakeOFF 00:39
- Слив документов Пентагона: в США анонсировали первый суд над подозреваемым : Bigmir)net Новини 00:38
- Отвечал за работу коммуникационной сети: стало известно, чем занимался арестованный за утечку разведданных Джек Тейшейра : MY.UA 00:38
- Отвечал за работу коммуникационной сети: стало известно, чем занимался арестованный за утечку разведданных Джек Тейшейра : Obozrevatel 00:31
- В США арестован подозреваемый в утечке секретной информации Пентагона : Вісті-UA.net 00:27
- 13 апреля 2023, 23:50 В США обнародовали новые подробности о подозреваемом в "сливе" секретных документов: он работал в сфере коммуникаций : Українські національні новини 00:13
- 14 апреля 2023, 00:00 В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона : Українські національні новини 00:13
- Джек Тейшейра "спалился" из-за стола и пола на кухне, где он делал фото секретных документов для слива. Фото : Obozrevatel 00:01