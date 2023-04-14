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В США проходит операция по задержанию военнослужащего ВВС Джека Тейшейра

В США проходит операция по задержанию военнослужащего ВВС Джека Тейшейра (19)

FakeOFF 2023.04.14 00:39
ВЧК-ОГПУ 13 апреля, 21:08 Именно он выложил в Сеть секретные документы Пентагона. Также появились данные, что утечка секретных документов Пентагона и ЦРУ произошла стараниями нацгвардейца ВВС США Джека Тейшейра. В Штатах арестован некий Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке данных Пентагона, которые уже больше недели обсуждаются на глобальном уровне. Тейшейру всего 21 год, никакой должности, приближенной к подобным секретам,
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2023.04.14 (19)

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