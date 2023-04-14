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Минмолодежьспорта опубликовало приказ о запрете сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси (12)

Tribuna.com Украина 2023.04.14 02:20
Сегодня, 23:46 Министерство молодежи и спорта опубликовало приказ о запрете сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси. Ограничения относятся ко всем представителям национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта. Украинские спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом
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2023.04.14 (12)

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