Минмолодежьспорта опубликовало приказ о запрете сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси (12)

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- Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы : INTVua 04:34
- Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы : ДнепрCity.net 03:33
- Украинским спортсменам запретили соперничать с представителями РФ и Беларуси : Online.ua 02:58
- 14 апреля 2023, 02:37 Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы : Українські національні новини 02:43
- Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, где будут атлеты из РФ или Беларуси : РБК-Україна 02:31
- Минмолодежьспорта опубликовало приказ о запрете сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси : Tribuna.com Украина 02:20
- Министерство запретило сборным Украины соревноваться с россиянами и белорусами - приказ : Українська правда 01:09
- Сборная Украины рискует вылететь из отбора на Евро-2024 - появился текст документа Кабмина : Футбол 24 01:05
- Украинским спортсменам запретили участвовать в турнирах с атлетами РФ и РБ : Vesti.ua 00:43
- Минспорта официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь : Гордон 00:35
- Сборным Украины запретили соревноваться в одних турнирах с командами РФ и Белоруссии : Еспресо TV 00:34