Минмолодежьспорта опубликовало приказ о запрете сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси (12)

Tribuna.com Украина 2023.04.14 02:20

Сегодня, 23:46 Министерство молодежи и спорта опубликовало приказ о запрете сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси. Ограничения относятся ко всем представителям национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта. Украинские спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом