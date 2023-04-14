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Фокус: Украина

По максимуму приближаем победу Украины, - обращение президента Зеленского в 414-й день войны

По максимуму приближаем победу Украины, - обращение президента Зеленского в 414-й день войны (2)

UATV 2023.04.13 19:42
Сегодня в 19:25 Владимир Зеленский. Скриншот: uatv.ua Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 апреля, в вечернем обращении к гражданам, информирует FREEДОМ. Он рассказал, что провел военный кабинет - особый формат работы с руководителями украинского сектора обороны, командующими, разведкой, Офисом.
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2023.04.14 (2)

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