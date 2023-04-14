По максимуму приближаем победу Украины, - обращение президента Зеленского в 414-й день войны (2)

UATV 2023.04.13 19:42
Сегодня в 19:25
Владимир Зеленский. Скриншот: uatv.ua
Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам. Об
этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 апреля, в
вечернем обращении к гражданам, информирует FREEДОМ.
Он рассказал, что провел военный кабинет - особый формат работы с
руководителями украинского сектора обороны, командующими, разведкой, Офисом.
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