По максимуму приближаем победу Украины, - обращение президента Зеленского в 414-й день войны (2)

UATV 2023.04.13 19:42

Сегодня в 19:25 Владимир Зеленский. Скриншот: uatv.ua Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 апреля, в вечернем обращении к гражданам, информирует FREEДОМ. Он рассказал, что провел военный кабинет - особый формат работы с руководителями украинского сектора обороны, командующими, разведкой, Офисом.