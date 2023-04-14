Городской голова Полтавы уволен во исполнение решения ВАКС (41)

2023.04.14 (41)2023.04.13 (2) →
- Мэра Полтавы официально уволили с должности : Новости N 18:39
- Мэра Полтавы Мамая официально уволили с должности : РІА Мелітополь 17:40
- Мэра Полтавы Мамая уволили с должности - САП : ПрессОрг24 16:43
- Городской голова Полтавы уволен во исполнение решения ВАКС : Укрудпром 16:42
- Городской голова Полтавы Мамай по приговору суда уволен с должности : Еспресо TV 16:34
- Уволен мэр Полтавы : Фраза.ua 16:27
- Мамай официально уволен с должности мэра Полтавы - САП : Гордон 16:05
- Скандальный мэр Мамай лишился главного кресла в Полтаве : Апостроф 16:00
- Мэра Полтавы Мамая уволили с должности - САП : ОстроВ 15:39
- 14 апреля, 15:11 Мэра Полтавы второй раз за карьеру лишили должности: суд обязал его выплатить 2 млн грн на нужды армии : Dumskaya.net 15:33
- Мэр Полтавы уволен с должности по приговору суда : ТСН.ua 15:31
- Мэр Полтавы уволен с должности - САП : Версии.com 15:27
- Мэр Полтавы уволили по приговору суда - он растратил 570 тысяч гривен : Borg.expert 15:19
- Мамая уволили с должности мэра Полтавы - САП : Антикор.com.ua 15:13
- Мэра Полтавы Мамая уволили: ему грозило до 5 лет тюрьмы по "делу домработниц" : Фокус 15:05
- Мэра Полтавы Мамая официально уволили : 24 канал 15:00
- Мэра Полтавы Мамая уволили с должности по решению суда : Online.ua 14:57
- Александра Мамая уволили с должности мэра Полтавы решением исполкома : Страна.ua 14:46
- Мэр одного из городов Украины официально уволен: что стало причиной : Телеграф.com.ua 14:42
- Мэра Полтавы Мамая официально уволили с должности, - САП : СтопКор 14:41
- Мамай потерял должность мэра Полтавы : Українська правда 14:40
- 14 апреля 2023 14:01 Полтавского городского голову Мамая официально уволили с должности : Gazeta.ua 14:40
- Мэра Полтавы Мамая официально уволили с должности по решению суда : RegioNews 14:40
- Александра Мамая уволили с должности мэра Полтавы : Громадське телебачення 14:36
- 14.04.23 14:05 Мэра Полтавы Мамая уволили с должности. Так решил суд : Цензор.Нет 14:32
- Мэра Полтавы Мамая официально уволили с должности : FinOboz 14:26
- Скандального городского голову Полтавы официально уволили : UA.News 14:23
- Мэра Полтавы Александра Мамая официально уволили с должности : Судово-юридична газета 14:17
- 14 апреля 2023, 13:39 Мэра Полтавы Мамая уволили с должности - САП : Українські національні новини 14:13
- Мэра Полтавы Мамая уволили после обвинительного приговора о растрате денег : Преступности.нет 14:09
- 14 апреля, 13:51 Суд уволил Александра Мамая с должности городского головы Полтавы : ICTV Факти 14:06
- Мэра Полтавы Мамая официально уволили с должности : ДнепрCity.net 14:03
- 13:47 14.04.2023 Полтавский городской голова Мамай уволен с занимаемой должности во исполнение приговора суда : Інтерфакс-Україна 14:00
- Мэра Полтавы Мамая официально уволили с должности : РБК-Україна 13:46
- Мэр Полтавы осужден и уволен за растрату более 0.5 млн грн : ZN,UA 13:45
- Вступил в силу обвинительный приговор: Мамая уволили с должности мэра Полтавы : Слово і Діло 13:41
- 13:37 14.04.2023 Мамая уволили с должности городского головы Полтавы - САП : Петр и Мазепа 13:39
- Мэр Полтавы засудили и уволили за растрату более 0.5 млн грн : MY.UA 13:38
- Мамай уволен с должности мэра Полтавы: подробности : Obozrevatel 13:31
- Мэра Полтавы Александра Мамая уволили с должности : New Voice 13:31