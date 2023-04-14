Городской голова Полтавы уволен во исполнение решения ВАКС (41)

Укрудпром 2023.04.14 16:42

16:15 14 апреля 2023 года Полтавский городской голова Александр Мамай уволен с занимаемой должности во исполнение приговора Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), вступившего в силу 4 апреля 2023 года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). "4 апреля 2023 года вступил в законную силу приговор ВАКС от 2 марта 2023 года, которым Полтавский городской голова Александр Мамай признан виновным