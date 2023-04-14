14.04.23 09:10 В оккупированном Мелитополе возле железнодорожного депо прогремел взрыв, - Федоров (26)

Цензор.Нет 2023.04.14 09:32

Утром 14 апреля в оккупированном Мелитополе в районе железнодорожного депо раздался взрыв. Там россияне собирают свою технику и обустроили ремонтную базу. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду". "Утро для врага началось совсем нехорошо - в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах.