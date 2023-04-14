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14.04.23 09:10 В оккупированном Мелитополе возле железнодорожного депо прогремел взрыв, - Федоров

14.04.23 09:10 В оккупированном Мелитополе возле железнодорожного депо прогремел взрыв, - Федоров (26)

Цензор.Нет 2023.04.14 09:32
Утром 14 апреля в оккупированном Мелитополе в районе железнодорожного депо раздался взрыв. Там россияне собирают свою технику и обустроили ремонтную базу. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду". "Утро для врага началось совсем нехорошо - в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах.
МЕЛИТОПОЛЬ, ВЗРЫВ, ФЕДОРОВ, ДЕПО, БОЕПРИПАСЫ, ОККУПАНТ, Федоров, Запорожье, Россия, Украина
2023.04.14 (26)

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