14.04.23 09:10 В оккупированном Мелитополе возле железнодорожного депо прогремел взрыв, - Федоров (26)

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- Утром вблизи железнодорожного депо в Мелитополе раздался взрыв : Еспресо TV 12:04
- В Мелитополе раздался взрыв возле железнодорожного депо с техникой РФ - Федоров : Online.ua 11:57
- Взрыв в Мелитополе: рядом стояла техника оккупантов : Соцпортал 11:11
- Возле железнодорожного депо Мелитополя раздался мощный взрыв. Там стоит техника россиян - мэр : New Voice 10:46
- Федоров: В Мелитополе раздался "сверхмощный" взрыв в районе депо - там база врага : ZN,UA 10:45
- В Мелитополе прогремел сверхмощный взрыв возле железнодорожного депо, там россияне концентрируют технику - мэр : ПрессОрг24 10:44
- 14 апреля 2023, 10:29 В Мелитополе прогремел сверхмощный взрыв возле железнодорожного депо, там россияне концентрируют технику - мэр : Українські національні новини 10:43
- 14 апреля 2023 09:18 На Запорожье прогремел мощный "хлопок" - мэр Мелитополя : Gazeta.ua 10:39
- В Мелитополе с утра было очень громко : MY.UA 10:38
- Мощный взрыв в районе железнодорожного депо Мелитополя, где оккупанты накапливают технику : Матриця свободи 10:38
- В Мелитополе прогремел "сверхмощный" взрыв возле железнодорожного депо, где находится техника и боеприпасы оккупантов - мэр : Гордон 10:35
- В Мелитополе нанесли удар по военной базе оккупантов: какие последствия : Inform.zp.ua 10:33
- В Мелитополе прогремел взрыв возле железнодорожного депо - что известно : Флот2017 10:26
- Слышали в окрестных селах: в Мелитополе прогремел сверхмощный взрыв : Bigmir)net Новини 10:08
- Мощный взрыв прогремел в депо Мелитополя: оккупанты заявляют о детонации газового баллона : MY.UA 10:08
- Мощный взрыв прогремел в депо Мелитополя: оккупанты заявляют о детонации газового баллона : Фокус 10:05
- 14 апреля 2023 09:36 Слышали даже окрестные села. В Мелитополе утром произошел сверхмощный взрыв : Dynamomania.com 10:04
- В Мелитополе произошла мощная "бавовна": взрыв слышали даже в окрестных селах : ТСН.ua 10:01
- Сверхмощный взрыв прогремел в Мелитополе у железной дороги: слышали даже в окрестных селах : 24 канал 10:00
- В Мелитополе раздался мощный взрыв, оккупанты уже выдали свою версию: детали : Телеграф.com.ua 09:42
- 14.04.23 09:10 В оккупированном Мелитополе возле железнодорожного депо прогремел взрыв, - Федоров : Цензор.Нет 09:32
- Слышали даже окрестные села. В Мелитополе утром произошел сверхмощный взрыв : РБК-Україна 09:31
- Утром в оккупированном Мелитополе прогремел сверхмощный взрыв - мэр : УНИАН 09:13
- В Мелитополе прогремел взрыв возле железнодорожного депо, где стоит техника оккупантов - мэр : Українська правда 09:09
- Недоброе утро для оккупантов: в Мелитополе произошел сверхмощный взрыв возле депо : MY.UA 09:08
- 14 апреля, 8:31 Недоброе утро для оккупантов: в Мелитополе произошел сверхмощный взрыв возле депо : ICTV Факти 08:36