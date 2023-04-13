Украина получит очередную партию МиГ-29 из Польши (2)

Lenta.ua 2023.04.13 20:07
19:55 13 апр 2023.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о передаче Украине
очередной партии истребителей МиГ-29.
"Мы поставим еще одну партию боевых самолетов", - сказал Моравецкий,
сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что польская военная авиация, которая насчитывает 48
истребителей F-16, сейчас пользуется поддержкой союзников, в том числе США,
которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках
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