Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украина получит очередную партию МиГ-29 из Польши

Украина получит очередную партию МиГ-29 из Польши (2)

Lenta.ua 2023.04.13 20:07
19:55 13 апр 2023. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о передаче Украине очередной партии истребителей МиГ-29. "Мы поставим еще одну партию боевых самолетов", - сказал Моравецкий, сообщает "Европейская правда". Он отметил, что польская военная авиация, которая насчитывает 48 истребителей F-16, сейчас пользуется поддержкой союзников, в том числе США, которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках
МИГ, ПОЛЬША, ИСТРЕБИТЕЛЬ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЙ, САМОЛЕТ, Писториус, Украина, Польша, Германия, Берлин, Варшава, Россия, SK, США
2023.04.14 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023