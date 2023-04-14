Большая вода надвигается: в Иванкове Киевской области размыло дамбу (23)

Новини Live 2023.04.14 00:55

14 апреля 2023 00:23 Лариса Голуб Вода подтопила жилые дома. Фото: Facebook Из-за сильных дождей, которые длились более недели, в поселке Иванков Киевской области размыло дамбу. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Facebook. По словам Кравченко, вода попала в реку, в результате чего на нескольких улицах произошло подтопление жилых домов.