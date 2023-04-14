Большая вода надвигается: в Иванкове Киевской области размыло дамбу (23)

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- Вода размывает все: город на Киевщине на грани природной катастрофы : MY.UA 13:08
- Вода размывает все: город на Киевщине на грани природной катастрофы : Апостроф 12:45
- Наводнение на Киевщине: ситуация напряженная, до Иванкова можно добраться только в объезд : RegioNews 12:11
- В Киевской области подтоплена временная переправа в поселок Иванков : Bigmir)net Новини 12:08
- Под Киевом затопило село Иванков: мост закрыт, объезд - через Кухари : Прямий канал 12:03
- Ужас под Киевом: парень погиб, просто включив свет : Politeka 11:40
- Ужас под Киевом: парень погиб, просто включив свет : MY.UA 11:38
- Под Киевом из-за стихийного бедствия подтопило переправу до Иванкова : New Voice 11:31
- В Иванкове на Киевщине подтоплена переправа : Ukr-Today.com 11:24
- Под Киевом затопило переправу в Иванков: фото : Судово-юридична газета 11:17
- Большая вода под Киевом: затопило переправу в Иванков (фото) : ТСН.ua 11:01
- 14 апреля 2023 09:29 Стихийное бедствие на Киевщине: подтопило переправу возле Иванкова : Gazeta.ua 10:39
- Ситуация - напряженная: в полиции обратились к людям из-за стихийного бедствия в Киевской области : 24 канал 10:30
- На Киевщине размыло дамбу - подтоплены улицы и временная переправа в поселок Иванков : Преступности.нет 10:09
- В Вышгородском районе Киевщины размыло дамбу: подтоплены улицы и временная переправа в Иванков : Еспресо TV 10:04
- Ситуация остается напряженной. Из-за потопа в Иванков можно добраться только в объезд : РБК-Україна 10:01
- На Киевщине остаются подтопленным город Иванков и целый ряд дорог (ФОТО) : Lenta.ua 09:37
- В Иванкове Киевской области под воду ушла временная переправа, объезд осуществляется через село Кухари : Страна.ua 09:16
- В Киевской области из-за наводнения затопило переправу : Vesti.ua 09:13
- В Иванкове на Киевщине из-за подъема воды подтопило временно переправу: как объехать. Фото : Obozrevatel 09:01
- В Киевской области - наводнение: Небытов сообщил о подтоплении переправы в Иванков : Новини Live 08:55
- Большая вода надвигается: в Иванкове Киевской области размыло дамбу : Новини Live 00:55