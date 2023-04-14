Первая леди вошла в список 100 самых влиятельных людей мира (3)

Хвиля 2023.04.14 03:06
Страницу Зеленской на сайте Time наполнили письмом первой леди Соединенных
Штатов Америки Джилл Байден
Хвиля 14.04.2023 02:42:00
Елена Зеленская
Первую леди Украины Елену Зеленскую и правозащитницу, лауреатку Нобелевской
премии мира Александру Матвийчук включили в список из 100 самых влиятельных
людей мира по версии журнала Time.
Обеих разместили в категории "Лидеры", в которую также попали президент США
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