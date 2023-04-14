Первая леди вошла в список 100 самых влиятельных людей мира (3)

Хвиля 2023.04.14 03:06

Страницу Зеленской на сайте Time наполнили письмом первой леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден Хвиля 14.04.2023 02:42:00 Елена Зеленская Первую леди Украины Елену Зеленскую и правозащитницу, лауреатку Нобелевской премии мира Александру Матвийчук включили в список из 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Обеих разместили в категории "Лидеры", в которую также попали президент США