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Первая леди вошла в список 100 самых влиятельных людей мира

Первая леди вошла в список 100 самых влиятельных людей мира (3)

Хвиля 2023.04.14 03:06
Страницу Зеленской на сайте Time наполнили письмом первой леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден Хвиля 14.04.2023 02:42:00 Елена Зеленская Первую леди Украины Елену Зеленскую и правозащитницу, лауреатку Нобелевской премии мира Александру Матвийчук включили в список из 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Обеих разместили в категории "Лидеры", в которую также попали президент США
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2023.04.14 (3)

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