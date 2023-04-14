Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны

НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны (3)

НикВести 2023.04.14 01:54
01:33, 14 Апреля, 2023 Олена Козубовська Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится на сайте НАПК . Причиной этого решения стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается в ней лидером по продажам смартфонов.
СПОНСОР, ВОЙНА, ВТОРЖЕНИЕ, ПРОДАЖА, АГРЕССИЯ, РИСК, POCO, Xiaomi Corporation, Xiaomi, Россия, Украина
2023.04.14 (3)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023