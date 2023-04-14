НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны (3)

НикВести 2023.04.14 01:54
01:33, 14 Апреля, 2023 Олена Козубовська
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что
внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных
спонсоров войны.
Об этом говорится на сайте НАПК .
Причиной этого решения стало то, что компания не просто продолжила свою
работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается в
ней лидером по продажам смартфонов.
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, Россия
, Украина