НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны (3)

НикВести 2023.04.14 01:54

01:33, 14 Апреля, 2023 Олена Козубовська Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится на сайте НАПК . Причиной этого решения стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается в ней лидером по продажам смартфонов.