В Xiaomi прокомментировали свое внесение в список компаний - международных спонсоров войны (27)

Регион Киев Медиа 2023.04.14 17:08

14.04.2023 13:11:03 13 апреля Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень компаний - международных спонсоров войны. Причиной этому стал тот факт, что, несмотря на международные санкции, компания не только не свернула свой бизнес в РФ, но наоборот - увеличила продажи почти на 40%. Официальные представители Xiaomi отреагировали на эту ситуацию, и высказали