В Xiaomi прокомментировали свое внесение в список компаний - международных спонсоров войны (27)

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- Мы за мир во всем мире: в Xiaomi отреагировали на решение НАПК о внесении компании в список спонсоров войны : Судово-юридична газета 18:17
- Xiaomi ответила на обвинение НАПК в спонсорстве войны РФ против Украины : Прямий канал 18:03
- В Xiaomi пытаются оправдываться после внесения компании в список спонсоров войны : РБК-Україна 17:46
- Xiaomi отреагировала на признание ее спонсором войны : Finance.UA 17:26
- В Xiaomi прокомментировали свое внесение в список компаний - международных спонсоров войны : Регион Киев Медиа 17:08
- Xiaomi теперь международный спонсор войны. В Китае отреагировали : Кочегарка Горловская 16:39
- Мы за мир: Xiaomi отреагировала на внесение в список спонсоров войны : ICTV Факти 16:36
- 14.04.23 16:22 "Мы за мир во всем мире", - Xiaomi о внесении в список международных спонсоров войны : Цензор.Нет 16:32
- 14 апреля 13:05 НАПК внесло Xiaomi в перечень международных спонсоров войны. В компании ответили, что "поддерживают мир во всем мире" : Forbes Україна 15:42
- 14 апреля 2023, 15:36 За мир во всем мире: Xiaomi отреагировала на включение компании в список международных спонсоров войны НАПК : Мiнфiн 15:37
- В Xiaomi ответили на статус "спонсора войны" : UA.News 15:23
- Xiaomi в Украине признали международным спонсором войны: появился ответ компании : Телеграф.com.ua 15:12
- Xiaomi отреагировала на внесение в список международных спонсоров войны : Слово і Діло 15:11
- "За мир во всем мире": Xiaomi отреагировала на включение в список спонсоров войны НАПК : Еспресо TV 15:05
- Xiaomi отреагировала на отнесение в перечень спонсоров войны НАПК : Головне в Україні 15:05
- Xiaomi выразила протест из-за внесения ее в перечень международных спонсоров войны : ПрессОрг24 13:44
- Список спонсоров войны: Xiaomi ответила НАПК и оправдалась за работу в России : Український Бізнес Ресурс 13:42
- "Мы против войны и за мир во всем мире" - Xiaomi прокомментировала свое включение в список международных спонсоров войны НАЗК : ITC.ua 13:35
- Xiaomi отреагировала на отнесение в перечень спонсоров войны НАПК : УП: Економічна правда 13:34
- Xiaomi отреагировала на признание ее спонсором войны : УНИАН 13:13
- 14 апреля 2023, 12:59 Xiaomi выразила протест из-за внесения ее в перечень международных спонсоров войны : Українські національні новини 13:13
- "Топ за свои деньги" отреагировал на признание спонсором войны : Головне в Україні 13:05
- Xiaomi выразила Украине протест за внесение в перечень спонсоров войны : Страна.ua 13:01
- "Мы за мир во всем мире". Xiaomi отреагировала на признание спонсором войны : ЛІГАБізнесІнформ 12:49
- Китайскую Xiaomi внесли в список спонсоров войны : Регион Киев Медиа 11:08
- 10:30, Сегодня Xiaomi внесли в список международных спонсоров войны: запретят ли в Украине продукцию компании : 5692.com.ua Кам'янське 11:04
- НАПК внесло компанию Xiaomi в список международных спонсоров войны : Новости N 03:08