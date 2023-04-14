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Фокус: Украина

В Xiaomi прокомментировали свое внесение в список компаний - международных спонсоров войны (27)

Регион Киев Медиа 2023.04.14 17:08
14.04.2023 13:11:03 13 апреля Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень компаний - международных спонсоров войны. Причиной этому стал тот факт, что, несмотря на международные санкции, компания не только не свернула свой бизнес в РФ, но наоборот - увеличила продажи почти на 40%. Официальные представители Xiaomi отреагировали на эту ситуацию, и высказали
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2023.04.14 (27)

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