"Лживые сплетни": Епифаний открестился от влияния Порошенко на ПЦУ (12)

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- "Ни одна политсила не будет иметь в ПЦУ какую-то исключительную и контролирующую роль", - Митрополит Эпифаний призвал не ассоциировать ПЦУ с Порошенком : НикВести 12:54
- 11:59 14.04.2023 Противники ПЦУ пытаются подорвать доверие и сотрудничество между церковью и государством, привязывая ее к определенным политическим силам - Епифаний : Інтерфакс-Україна 12:31
- ПЦУ обнародовала важное обращение к украинцам в Чистый четверг : Стена 11:42
- Противники пытаются дискредитировать ПЦУ, навязывая ей имидж церкви зависимой от определенных политсил, - Епифаний : Depo 11:33
- Думенко: Нам навязывают имидж церкви Петра Порошенко : Спілка православних журналістів 11:16
- Ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля над ПЦУ, - Митрополит Епифаний : Релігійно-інформаційна служба України 11:07
- 13.04.2023 17:05 Обращение Предстоятеля Православной Церкви. Видео : Житомир Ньюс 10:34
- Предстоятель УПЦ заявил, что региональные кланы пытались добиться контроля над решениями Церкви : ОстроВ 10:09
- Обращение Предстоятеля Православной Церкви Украины : Перший Міський Криворізький 09:57
- Епифаний открестился от влияния Порошенко на ПЦУ : Новости N 04:08
- Митрополит Эпифаний: "Ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля касательно позиции и решений церкви" (видео) : Одесский Наблюдатель 01:19
- Митрополит Эпифаний: "Ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля касательно позиции и решений церкви" (видео) : Odessa Online 00:56