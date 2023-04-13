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Фокус: Украина

"Лживые сплетни": Епифаний открестился от влияния Порошенко на ПЦУ (12)

ТСН.ua 2023.04.13 22:46
Игорь Бережанский 22:34, 13.04.23 Епифаний заверил, что ни одна политическая сила или отдельный лидер не будут иметь в ПЦУ какой-либо исключительной роли. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заверил, что никто из украинских политиков не влияет на решение пЦУ. Об этом говорится в специальном обращении митрополита Епифания. "Противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие
ЦЕРКОВЬ, ПОРОШЕНКО, ПАТРИАРХАТ, РЯСА, ПРОТИВНИК, ЗАЛОЖНИЦА, Порошенко, Украина, Москва, Киев, Россия
2023.04.14 (12)

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