"Лживые сплетни": Епифаний открестился от влияния Порошенко на ПЦУ (12)

ТСН.ua 2023.04.13 22:46

Игорь Бережанский 22:34, 13.04.23 Епифаний заверил, что ни одна политическая сила или отдельный лидер не будут иметь в ПЦУ какой-либо исключительной роли. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заверил, что никто из украинских политиков не влияет на решение пЦУ. Об этом говорится в специальном обращении митрополита Епифания. "Противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие