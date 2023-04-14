Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Леди Гага стала сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам

Леди Гага стала сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам (17)

MY.UA 2023.04.14 10:38
14 апреля, 10:15 Среди других членов комитета Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер, Трой Коцур, Брюс Коэн, Шонда Раймс, Керри Вашингтон и другие. 36-летняя американская певица и актриса Леди Гага и 61-летний продюсер Брюс Коэн были назначены сопредседателями Комитета президента Джо Байдена по искусству и гуманитарным наукам, совета, в который входят ведущие деятели искусства.
ЛЕДИ, ГАГА, БРЮС, КОМИТЕТ, КУЛЬТУРА, ДЖО, Клуни, Раймс, США, Вашингтон, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023