Леди Гага стала сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам (17)

MY.UA 2023.04.14 10:38

14 апреля, 10:15 Среди других членов комитета Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер, Трой Коцур, Брюс Коэн, Шонда Раймс, Керри Вашингтон и другие. 36-летняя американская певица и актриса Леди Гага и 61-летний продюсер Брюс Коэн были назначены сопредседателями Комитета президента Джо Байдена по искусству и гуманитарным наукам, совета, в который входят ведущие деятели искусства.