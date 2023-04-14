14.04.23 09:14 Оккупанты пытаются ускорить принудительную паспортизацию на Херсонщине и Донетчине, - Генштаб (20)

Цензор.Нет 2023.04.14 09:32

Оккупанты заставляют жителей Херсонщины перерегистрировать транспортные средства по российским требованиям, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта, а в Донецкой области отделы миграционной службы России работают без выходных. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ. "Российская Федерация продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района